JOVANOVIĆ: Prezentovali smo napredak Srbije u uspostavljanju Globalne računarske mreže

NA izuzetno važnom sastanku sa direktorkom Sektora za IT u CERN-u(Evropska organizacija za nuklearna istraživanja) Enrikom Porkari, njenim timom i direktorom WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) Simone Kampanom, imali smo priliku da prezentujemo napredak Srbije u uspostavljanju Globalne računarske mreže CERN-a u našoj zemlje, objavio je bivši ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović na Instagramu.

Foto: Printskrin

- Od decembra prošle godine, kada je potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji u uvođenju i eksploataciji Globalne LHC računarske mreže u Državnom data centru u Kragujevcu, IT eksperti Srbije iz Kancelarije za IT i eUpravu, Državnog data centra, kao i naučnici iz Srbije i CERN-a intenzivno rade na tehničkim aspektima uspostavljanja čvorišta, tzv. Tier-1 centra, namenjenog za čuvanje, obrađivanje i analizu naučnih podataka sa Velikog hadronskog sudarača (LHC - Large Hadron Collider) u CERN-u. Uspostavljanje Tier-1 centra u Srbiji planirano je tokom 2025. godine i predstavlja značajan korak koji će našu zemlju pozicionirati kao 10. u Evropi, a 15. na svetu koja će postati deo Globalne LHC računarske mreže i ujedno našu zemlju staviti u rang sa najnaprednijim IT zemljama sveta - napisao je Jovanović.