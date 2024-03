ELEKTRIČNI AUTOMOBILI GASE STRUJU: U Holandiji puca mreža zbog masovnog prelaska na e-vozila

PRITISAK Zapada da se ubrzano sprovede zelena tranzicija i smanji emisija gasova, doveo je razvijenu evropsku zemlju, koja predano sledi ekološku agendu, u paradoksalnu situaciju. Holandija je lider u uvođenju e-vozila, ali to nije pratilo povećanje kapaciteta električne mreže, pa se sada suočava sa stalnim prekidima u snabdevanju strujom. Domaći stručnjaci navode da u Srbiji razvoj e-mobilnosti nije u ekspanziji, i da naša zemlja još nije u takvoj situaciji, ali bi ubrzo mogla da se nađe. Zato treba na vreme da planira razvoj svoje distributivne i prenosne mreže.

Foto Shutterstock

Kako prenosi portal Brussels signal, sve veći prelazak na električnu energiju znači da su dalekovodi u Holandiji svakodnevno pod izuzetnim pritiskom. Strahuje se da bi sve veća potražnja mogla dovesti do toga da oko 1,5 miliona domaćinstava ima problem sa nestašicom struje.

Visokonaponska i niskonaponska mreža ne mogu da podnesu više od trenutne potrošnje što uzrokuje neprekidne nestanke električne energije u četiri glavna grada u zemlji - Utrehtu, Roterdamu, Amsterdamu i Hagu. Ovakvom rastu potrošnje struje doprinela je i politika podsticanja građana da gasne instalacije zamene električnim i toplotnim pumpama. Prema pisanju evropskih medija, ovo ne utiče samo na svakodnevni život, već i na planove za izgradnju novih zgrada. Čak 90 odsto građevinskih projekata je ugroženo zagušenjem mreže, jer operateri nisu u stanju da snabdevaju nove objekte strujom.

Kako za "Novosti" ocenjuje stručnjak za energetiku Miloš Zdravković, energetsku politiku u EU vode amateri, koji ne slušaju upozorenja stručnjaka.

- Zemlje koje su se obogatile na industriji uglja i čelika sada nastoje da celom svetu nametnu zelenu agendu, odnosno da svi kupuju njihove tehnologije za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora, kao i baterije i električne automobile - kaže naš sagovornik. - Iza svega toga ne stoji želja za dobrobit čovečanstva. Zelena energija je zelena koliko su američki dolari zeleni.

On ocenjuje i da nepokolebljivost EU o elektrfikaciji voznog parka do 2035. godine nije više tako snažna. Vodeće evropske zemlje, kako dodaje, prolongiraju taj rok imajući u vidu probleme koje donosi masovni prelazak na e-automobile.

I Željko Marković, ekspert za energetiku, ukazuje da u Holandiji nisu dovoljno pratili upozorenje struke, ali da je EU prepoznala izazove u toj oblasti.

- Zelena tranzicija, koja se dešava zbog dekarbonizacije, mora da bude praćena razvojem prenosne i distributivne mreže - naglašava Marković. - Brzi punjači prave problem, jer da bi se baterije brzo napunile one angažuju veliku snagu i to dovodi do udara na elektromrežu. Zato je potrebno da se razvija njen kapacitet, odnosno da se grade novi vodovi i transformatorske stanice.

Projekcije su, kako dodaje, da bi do 2030. svaki drugi automobil trebalo da bude električni.

- Da li će tako brzo, za pet godina, moći da se razvije i električna mreža, čisto sumnjam, ali neke zemlje će možda uspeti u tome - smatra Marković. - Srbija još nije u toj situaciji sa rastom broja e-automobila, ali može da se desi da se vrlo brzo nađe i zato treba na vreme da planira razvoj svoje distributivne i prenosne mreže.

Holandski mrežni operater je upozorio vladu da bi za sprečavanje nestašica struje bilo potrebno da se ugradi više od 54.000 električnih transformatora i više od 100.000 kilometara novih instalacija, što je u kratkom roku nemoguće, pored toga što to neće dugoročno rešiti situaciju kada na putevima bude još više e-vozila.

Prema pisanju portala France 24, krajem prošle godine, na teritoriji Holandije ima 145.000 javnih punjača, što je jedina trećina svih punjača u EU. Zemlja lala ima oko 450.000 električnih i elektrifikovanih automobila, a nema nameru da usporava ovaj trend.

UVODE PETOČASOVNU ZABRANU U HOLANDIJI je u traženju brzog rešenja problema njihov operater mreže pozvao menadžere stanica za punjenje e-automobila da davanje ove usluge obustave u periodu između 16 i 21.00. Tada većina vlasnika puni svoje četvorotočkaše vraćajući s posla. Rečeno je da to ne treba raditi u to vreme najvećeg opterećenja, tzv. vršnih sati, jer tada mreža puca po šavovima. Razmatra se i mogućnost povećanja cene punjenja kako bi se korisnici odvratili, kao i zabrani ulaska električnih vozila u gradska središta.