RENESANSA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA? Prvi put testiran voz koji lebdi na običnim šinama (VIDEO)

ITALIJANSKA kompanije „AjronLev“ (IronLev) prvi put je testirala tehnologiju magnetne levitacije na tradicionalnoj železničkoj infrastrukturi, tvrdeći da je otkrila rešenje koje ne zahteva skupo prilagođavanje pruga.

Kompanija je snimak testa prikazala na sajmu „Let Ekspo 2024.“ u regiji Veneto. Snimak prikazuje prototip voza teškog jednu tonu koji putuje brzinom od 70 kilometara na čas na pruzi u zaleđu Venecije.

Tehnologija magnetne levitacije stvara vazdušni jastuk koji fizički odvaja vozilo od staze, smanjujući trenje, buku i vibracije, a time i potrošnju energije i troškove održavanja voza i infrastrukture.

Kina je koristi već gotovo dve decenije, ali u ograničenom obimu. Brojne zemlje žele da razviju mreže za vozove bazirane na tehnologiji magnetne levitacije, ali njeno usvajanje koče visoki troškovi i potreba izgradnje nove pružne infrastrukture.

-Ispitivanje „AjronLeva“ predstavlja prvi i jedini slučaj primene magnetnke levitacije na postojećoj pruzi, bez izmena i integracije pomoćnih elemenata, rekao je direktor Instituta za mehaničku inteligenciju na „Skuola Superiore Sant‘ Ane“ u Pizi Masimo Bergamasko.

U dosadašnjim testovima magnetno polje stvaralo se uz podršku ad-hok infrastrukture koja se često sastoji od kalemova izrađenih od provodnih materijala i uključuje znatno veće troškove nego tradicionalne železničke pruge.

-Neki naši konkurenti sproveli su testove na šinama koje su posebno prilagođene vozilima baziranim na tehnologiji magnetne levitacije. Mi smo pokazali da naše vozilo može da levitira na postojećim šinama, rekao je Rojtersu predsednik „AjronLeva“ Adriano Điroto.

-To očigledno znači da je upotreba naše tehnologije jednostavna, dodao je Điroto.

Cilj „AjronLeva“ je da za nekoliko godina razvije probno vozilo koje će biti teško do 20 tona i koje će moći da razvije brzinu do 200 kilometara na čas, napomenuo je on.

Tehnologija se već koristi u praksi, u pomeranju teških prozora i dizalica i prevozu tereta u industrijskim pogonima.

