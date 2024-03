OTPOČELA TENDERSKA PROCEDURA ZA IZBOR NADZORA ZA IZGRADNJU: Brza pruga Beograd - Niš biće gotova do kraja 2028.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je objavljen prethodni poziv zainteresovanim stranama za vršenje nadzora nad gradnjom brze pruge Beograd - Niš, čime je otpočela tenderska procedura za izbor nadzora za izgradnju te pruge dužine 230 kilometara.

Foto Predrag Mitić

Kako se navodi u saopštenju MGSI, Vesić je kazao da će izgradnja te pruge početi 2025. godine.

Prema njegovim rečima, radiće se tri deonice i u maju će biti raspisana pretkvalifikacija za izvođače za drugu i treću deonicu, a za prvu deonicu najkasnije u novembru.

- Izgradnja pruge od Beograda do Niša trajaće tri i po godine, jer za razliku od brze pruge prema Subotici, gde smo potpuno zatvorili saobraćaj, ovde se saobraćaj neće zatvarati već će se raditi u prozorima, odnosno u uslovima periodičnih obustava saobraćaja. Ne možemo da zatvorimo prugu prema Nišu, jer bi to zaustavilo kompletan železnički saobraćaj cele južne Evrope prema srednjoj Evropi - naveo je Vesić.

Naglasio je da će pruga biti gotova do kraja 2028. godine i da će se vozom od Beograda do Niša stizati za sto minuta.

- U međuvremenu, već radimo prugu Niš - Brestovac, 23 kilometara. Ostaje nam 135 kilometara do granice sa Severnom Makedonijom i 50 kilometara kroz tu državu kako bismo povezali Niš i Skoplje - rekao je Vesić.

Ministar je podsetio da je, kada je premijer Grčke Kirjakos Micotakis nedavno bio u Beogradu, na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Grčka ušla u ovaj projekat brze pruge.

Vesić je rekao da Grčka sada rekonstruiše prugu od Atine do Soluna, a da će raditi i deo do Soluna do Idomenija, dužine 76 kilometara.

- To znači da ostaje samo da se završi deo od Skoplja do Idomenija, a pošto će Mađari do 2026. godine završiti svoj deo pruge od Budimpešte do srpsko-mađarske granice, to znači da ćemo imati 1.512 kilometara pruge između Budimpešte i Atine kroz Suboticu, Novi Sad, Beograd, Niš, Skoplje i Solun - rekao je Vesić.

On je naveo i da je urađeno 76 kilometara brze pruge između Beograda i Novog Sada, a da su u toku radovi na izgradnji 108 kilometara brze pruge između Novog Sada i Subotice što će, kako kaže biti završeno do kraja jula, te da će od 15. septembra početi testiranje koje bi trebalo da traje do tri meseca.

- Očekujemo da između 1. i 15. decembra krene prvi voz između Beograda i Subotice, a putovanje između ta dva grada brzim vozom trajaće sat i 10 minuta - rekao je ministar.

Vesić je kazao i da će brza pruga između Budimpešte i Atine potpuno promeniti način života ljudi u Srbiji, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji i Grčkoj jer će to biti izlaz ovog dela Evrope prema srednjoj Evropi.

Istakao je i značaj izgradnje i rekonstrukcije železničke mreže i naveo da u Srbiji od 1976, kada je završena pruga Beograd - Bar, do 2012. nije izgrađen nijedan kilometar nove pruge, a da je od 2012. do danas izgrađeno 134, 7 kilometara novih pruga.

Kako je dodao, od 1976. do 2012. godine rekonstruisan je 31 kilometar pruga, dok je od 2012. do 2023. rekonstruisano 754, 9 kilometara postojećih pruga.

Ministar je rekao i da se intenzivno radi na uvođenju zajedničkog taga za putovanje između Srbije i Grčke što bi, kako kaže trebalo da bude pušteno do juna.

Podsetio je da već funkcioniše integrisan tag sa Severnom Makedonijom, a da se o tome pregovara sa Crnom Gorom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Italijom.