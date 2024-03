ŠTITE ŽIVOTNU SREDINU: Francuska kažnjava modne kompanije zbog prebrzog prometa novih brendova odeće

MODNE kompanije u Francuskoj koje previše često izbacuju na tržište nove brendove odeće, možda će biti kažnjavane kako bi bio kompenzovan njihov loš uticaj na životnu sredinu, naveli su danas poslanici francuske vladajuće većine u novom predlogu zakonu.

Foto: Tanjug/AP

Poslanici ističu da modne kompanije sa prebrzim prometom robe, umesto da obnavljaju svoje kolekcije četiri puta godišnje, poput tradicionalnih brendova odeće, nude hiljade novih proizvoda dnevno i tako podstiču prekomernu potrošnju i nepotrebno zagađenje, preneo je Rojters.

Agencija navodi da je predlogom zakona kao primer apostrofirana kineska konfekcijska kompanija "Šejn" (Shein), koja u proseku dnevno predstavlja više od 7.200 novih modela odeće, a potrošačima stavlja na raspolaganje više od 470.000 različitih proizvoda.

Kako bi nadoknadili uticaj ultrabrze mode na životnu sredinu, poslanici predlažu kazne do 10 evra po prodatom artiklu ili do 50 odsto prodajne cene do 2030. godine.

Nakon rasprave u skupštinskom odboru, predlog zakona biće predstavljen parlamentu u drugoj polovini marta.

(Tanjug)

