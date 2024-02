VUČIĆ: Srbija će u narednih 10 godina udvostručiti BDP, to će biti izuzetan rezultat

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija u narednih 10 godina svakako da udvostruči privredu, odnosno da smatra da će Srbija imati 140 ili 150 milijardi BDP-a.

Foto: TV Pink

On je to rekao novinarima u Tirani povodom izjave evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija da će zemlje Zapadnog Balkana, zahvaljujući planu rasta, udvostručiti privredu i dodao da će Srbija u tom periodu svakako da je udvostruči.

- Ići ćemo i preko toga. To će biti izuzetan rezultat, zamislite da imate 140 ili 150 milijardi BDP - rekao je on.

Dodao je da su zeleni koridori sa EU važni.

- To je važno jer na graničnim prelazima potrošimo 26 miliona sati, samo dvostruko da umanjimo to, da ne pričamo o kvalitetu robe, goriva, plaćanja vozača. Kada bismo dobili te zelene koridore sa EU, bilo bi važno. Jer kada čekate dva dana na Horgošu, logično da će vozači da izaberu drugi put. Zato je to važno za nas, da nastavimo da gradimo, obilazimo. Pričam o železnicama. Ima tu mnogo posla i za to je potrebno mnogo novca. Novac ide zajedno sa planom rasta. Ja sam skeptik, ali ako ispunjavamo dogovoreno, siguran sam da će novac biti značajan i da je to 1 milijarda evra za nas - rekao je on.