VELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU: Premijerka nakon liste "Fajnenšal tajmsa" - Važni podsticaji novim investicijama

PREMIJERKA Ana Brnabić izjavila je danas da su se na listi magazina fDi, publikacije britanskog Fajnenšal tajmsa, "Evropski gradovi i regioni budućnosti" za 2024. godinu, našli na visokim pozicijama Beograd, ali prvi put i Leskovac, Kragujevac, Šimanovci, Zrenjanin i Subotica i istakla da je to veliko priznanje za Srbiju i da će nam to svakako pomoći da nastavio sa rekordima u privlačenju stranih direktnih investicija u našu zemlju.

Foto: Tanjug

ajnenšal tajms je rangirao Beograd na visoko sedmo mesto u kategoriji velikih evropskih gradova kada je reč o ljudskom kapitalu, dok je Leskovac zauzeo čak prvo mesto kao najprivlačniji mikrograd za investitore po pitanju efikasnosti troškova.

Reč je o listi koja rangira najbolje investicione lokacije u Evropi, a Brnabićeva je u izjavi za Tanjug uputila čestitke svim gradovima i opštinama koji su se našli na listi uglednog britanskog magazina.

Istakla je da će taj uspeh Srbije biti veliki podsticaj, ne samo za strane već i domaće investicije.

Foto: M. Anđela

- Pre svega čestitke svima. Ovo je velika stvar, veliko priznanje i svakako će nam pomoći da nastavljamo sa dovođenjem rekordno velikih stranih investicija u Srbiju, kao i rekordnog broja investicija, ali ovo je takođe važno i za domaće investitore. Zato što kada izmerite da je neka opština ili neki grad u Srbiji povoljan ili jedan od najpovoljnijih u Evropi po uslovima poslovanja za investiranje, to znači da i domaći investitori, naša mikro, mala i srednja preduzeća, porodične firme, imaju dobre uslove za investiranje i da i oni samim tim postaju konkurentniji, naglasila je premijerka.

Napominje da je Leskovac pobedio po efikasnosti troškova, što znači da su i domaći investitori u Leskovcu u prilici da budu mnogo konkurentniji kada se takmiče sa bilo kim drugim u Evropi.

Foto: Promo

- Tako da je to velika stvar za domaće investitore, ali velika stvar i za Srbiju kao investicionu destinaciju, što je posebno važno u ovim vremenima kada vidimo da Evropa kao kontinent po konkurentnosti opada, navela je Brnabićeva.

Dodaje da je zabrinjavajuće što se u tom izveštaju Fajnenšal tajmsa vidi da je globalni udeo investicija na evropskom kontinentu opao sa 36 procenata u 2022. godini na 29 procenata u 2023. godini.

- Tako da je Srbija dobro postupila kada je krenula da gleda i šire odakle još možemo da dovodimo investicije i sve više ima investicije iz Azije. Izuzetno je važan naš odnos sa Japanom, sa Korejom, sa Narodnom Republikom Kinom. Tako da je dobra bila naša strategija, ali zaista sve čestitke svim onim gradovima i opštinama koji su ušli u top 10, u prvih 10, na prvo mesto Leskovac koji je pobedio u svojoj kategoriji mikrogradova za troškovnu konkurentnost, rekla je premijerka.

Napomenula je da je važno što su na listi našli i Kragujevac, kao i Šimanovci, odnosno Pećinci, Zrenjanin i Subotica i da je važno što imamo sve veću disperziju dobrih uslova poslovanja po čitavoj Srbiji.

Brnabićeva je naglasila da to na kraju znači i ravnomerniji regionalni razvoj.



Na pitanje da li očekuje da primer Leskovca pokrene i druge gradove i opštine i šta lokalne samouprave mogu same da urade, Brnabićeva je rekla Tanjugu da je to pre svega timski rad.

- I ovo je na kraju krajeva rezultat tog višegodišnjeg timskog rada između kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je to izuzetno jako gurao, čitavog tima u Vladi Srbije i to nije samo jedno ministarstvo ili dva ministarstva, to je zaista čitav tim, uključujući i Razvojnu agenciju Srbije i naravno lokalne samouprave. Bez tog trilinga u pravljenju povoljnog okruženja - nema tu uspeha, naglasila je Brnabićeva.

Ističe da je, takođe važno da se dalje razvija infrastruktura i grade putevi kako bi investitori mogli lako da dođu i izvezu svoj proizvod, ali i da domaća privreda može lako da dođe do svojih tržišta i u zemlji i u regionu, kao i dalje na evropskom kontinentu ili u svetu.

Brnabićeva je podsetila da nastavak razvoja infrastrukture upravo predviđen planom Skok u budućnost - Srbija 2027.

Ukazala je i na značaj e-uprave i poručila da administracija treba da bude što efikasnija, što brža i transparentnija.

- Lokalna javna uprava treba da bude dostupna za investitore i za građane bukvalno 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godinu. Da budemo pravi uslužni centri za građane i za privredu. Dakle, što više e-uprave, to će biti bolje poslovno okruženje, poručila je Brnabićeva.

Foto: M.L.

Takođe naglašava da je izuzetno važno da lokalne samouprave ne uvode dodatne parafiskalne troškove i da zbog konkurentnosti imaju niske troškove za privrednike, kako bi imale što više investitora, stranih i domaćih.

Premijerka je istakla i značaj ulaganja u tzv. digitalne puteve, to jest brzi internet u ruralnim područjima.

- Do kraja 2025. godine imaćemo brzim internetom pokrivenu čitavu teritoriju naše zemlje, zato što danas, na kraju krajeva, ne možete da radite ništa dok nemate kvalitetan internet i to i za mikro, mala, srednja preduzeća, rekla je ona.

Dodala je da je za razvoj sektora usluga naročito važan brzi internet.

- Tako da lokal ne treba da se igra sa parafiskalima i da ne vide svoj rast samo kroz dovođenje jednog velikog investitora, kome će onda da odredi globu kako bi imao veći lokalni budžet, već da zaista gleda kako da pomogne, pre svega, domaće kompanije - mikro, mala i srednja preduzeća i porodične firme, navela je premijerka.

Ona je lokalnim samoupravama poručila da treba stalno da razgovaraju sa investitorima i vide šta je još potrebno da urade da bi im se omogućio brži rast, jer će, ako bude više privrednika i sa manjim naknadama imati više sredstava u budžetu.

To je očigledno nešto što je Leskovac dobro uradio, dodala je Brnabićeva.



Na pitanje koja je prva sledeća stvar koju treba uraditi kako bi se nastavilo sa poboljšavanjem investicione klime u Srbiji, ona je rekla da su na prvom mestu, ipak, razvoj infrastrukture i gradnja puteva i brzih pruga, ali i razvoj elektronske uprave i obrazovanja.

- Zbog toga je važno da i tu u što većoj meri radimo decentralizaciju obrazovanja i posebno visokog obrazovanja, dakle da možemo da podržimo razvoj ljudskih kadrova i kapaciteta. Tu je recimo zanimljiv primer ovoga što radimo trenutno u Pirotu, gde pokušamo da otvorimo ispostavu odnosno odeljenje Fakulteta organizacionih nauka, dakle da vidimo što više da decentralizujemo obrazovanje da bi podržali razvoj ljudskih kadrova. Takođe da se nastavi sa dualnim obrazovanjem i otvaranjem regionalnih trening cenatra, rekla je Brnabićeva i istakla da će nam to pomoći da imamo sve više naših lokalnih samouprava u budućnosti na jednoj od najuglednijih lista - Fajnenšal tajmsa.



Poručila je da ne smemo da stanemo već da moramo da budemo sve ambiciozniji.

Kada je reč o drugim zemljama, na listi „Evropski gradovi i regioni budućnosti” istaklo se nekoliko gradova iz centralne i istočne Evrope: Frankfurt u Nemačkoj, Vrloclav u Poljskoj i grad Luksemburg.

London je potvrdio svoje vođstvo u kategoriji velikih gradova, dok je Barselona istaknuta kao top destinacija za stranu direktna ulaganja

