IZVRŠNI DIREKTOR "DŽEJ PI MORGANA": Američki dug SAD vodi u ambis, raste kao grudva snega

BRZI rast američkog državnog duga odvešće zemlju "u ambis" ako vlada ne reši ovaj problem pre dublje krize, rekao je generalni direktor "Džej Pi Morgana" Džejmi Dajmon.

Kako prenosi "Foks biznis", stručnjaci širom zemlje zvone na uzbunu: prema njihovim prognozama, do 2035. godine odnos javnog duga prema BDP-u biće 130%, a takvi pokazatelji predstavljaju direktnu pretnju ekonomskoj poziciji SAD na svetskoj sceni.

-Sjedinjene Države se "kreću ka litici" u ekonomiji, a njihov nacionalni dug "raste kao grudva snega", rekao je Džejmi Dajmon.

Predsednik i izvršni direktor jedne od najvećih svetskih banaka upozorio je da Sjedinjene Države moraju da se pozabave problemom pre nego što on postane nekontrolisana kriza.

On je to rekao tokom panel diskusije u petak na pitanje šta bi značilo za američku ekonomiju ako vlada ne uspe da reši problem nacionalnog duga od 34 biliona dolara. Dajmon je svoj odgovor započeo sećanjima kako je 1982. godine američki državni dug iznosio oko 35% BDP-a. Danas ovaj odnos prelazi 100%, a do 2035. godine, prema prognozama, dostići će 130%.

-To je litica, i mi vidimo tu liticu. Još je udaljeno oko 10 godina, ali mi jurimo ka njemu brzinom od 60 milja na sat, rekao je Dajmon.

Milijarder se složio sa kolegom panelistom Polom Rajanom, koji je nazvao rastući dug "najpredvidivijom krizom koju su Sjedinjene Države ikada imale".

Izgledi za nivo američkog državnog duga su "mračni" i ekonomisti sve više upozoravaju na brz tempo potrošnje Kongresa i Bele kuće.

Prema poslednjim podacima Kancelarije za budžet američkog Kongresa, državni dug će se skoro udvostručiti u narednih 30 godina, a do kraja 2053. njegov odnos prema BDP-u biće 181%.

Ako se ova predviđanja pokažu tačnima, to će ugroziti američku ekonomsku poziciju u svetu, piše "Foks Biznis".

