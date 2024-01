VUČIĆ IZ DAVOSA: Razgovarao sam sa ljudima iz Rio Tinta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Davosa govorio je i o Rio Tintu.

- Moja pozicija kao predsednika jeste drugačija, a nisam krio nikada da želim da razgovaram o tome kada je reč o Rio Tintu. Imali smo težak razgovor, ne lak razgovor. Rekao sam da moramo da ponude najčistija rešenja i za prirodu i ljude. Prvi put sam pitao kolika bi bila plata, pa bi najniža plata bila oko 1.000 evra. Pitao sam da li može naša priroda i naše planine da budu čiste. To je posao za sledeću Vladu, mislim da treba da otvorimo to pitanje. Pitanje je da li to hoćemo da uvrstimo u našu agendu rasta - rekao je Vučić.

Istakao je da je razgovarao sa predsedavajućom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto o jačanju saradnje dve zemlje, kao i da je potvrdio da će Srbija učestvovati na sajmu u Mostaru.

- Biće uspostavljene linije između Mostara i Beograda i ja ću ići zajedno sa našim novinarima tamo - rekao je on.