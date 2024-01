BIĆE JOŠ VAUČERA ZA ODMOR? Veliki broj građana se nada novom paketu turističkih subvencija

OVA akcija je pokazala da je ogromno interesovanje građana i nadamo se da će biti novog kontingenta vaučera u ovoj godini, u skladu sa budžetskim mogućnostima. Ovo je za "Novosti" danas rekao državani sekretar u Ministarstvu turizma Uroš Kandić.

Foto:G.Šljivić

Veliki broj građana u ponedeljak je ostao bez ovog kupona za odmor, i nadaju se da će Vlada razmotriti podelu novog paketa vaučera, kao što je to činili gotovo svake godine od kada postoji ova akcija.

Prema Kandićevim rečima, vaučeri su dali ključni doprinos kontinuiranom porastu domaćeg turizma od 2015. godine, odnosno od kada je država počela da subvencioniše boravak građana Srbije na destinacijama širom zemlje. Tokom prethodnih devet godina podeljeno je više od milion ovih turističkih kupona.

- Vaučeri su spasli domaću turističku privredu tokom 2020. i 2021. godine, odnosno za vreme pandemije virusa korona, jer da nije bilo toga zaista bi mnogi od njih teško preživeli i opstali u svom poslu - navodi Kandić. - Podsetiću da je u periodu od 2015. do 2023. broj domaćih turista povećan za 57 odsto, a noćenja domaćih gostiju su porasla za više od 60 procenata. Osim toga, vaučeri su direktno uticali na produžetak turističke sezone koja više ne traje samo tokom letnjih meseci, već od aprila do novembra. Takođe, više nego bilo koja druga mera stimulisali su izlazak ugostitelja iz sive zone, jer je to bio uslov učešća u sistemu dodele vaučera.