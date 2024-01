PUŠAČE očekuje novo poskupljenje cigareta. Zbog redovnog usklađivanja akciza njihova cena raste dva puta godišnje. Kao i prethodnih godina, najverovatnije će do ove korekcije doći u drugoj polovini januara ili početkom februara. Dosadašnja praksa glavnih duvandžija bila je da uglavnom podižu cene za 10 dinara po paklici. To znači da će potrošači najjeftinije pakovanje plaćati 340, a najskuplje 620 dinara.

Tanjug

Ipak, moglo bi da dođe i do većeg poskupljenja. Tako je lane jedan proizvođač prvo podigao cene svojih brendova za 20 dinara po paklici, ali ih je kasnije snizio za 10 dinara, kako bi se izjednačio sa ostalim duvandžijama.

Prateći akcizni kalendar, jedno poskupljenje stiže početkom, a drugo polovinom godine. Obično sve duvandžije to čine gotovo u isto vreme. Kada jedan proizvođač podigne cene i ostali to učine u roku od desetak dana. Cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici. To znači da će nakon poskupljenja u narednoj godini, pušači u Srbiji u svom poroku da uživaju po istim cenama koje važe u Evropskoj uniji.

Izuzetak je bila 2023. kada su bila tri poskupljenja, jer je Vlada u oktobru povećala akcize na cigarete za osam odsto. To je uticalo da proizvođači podignu cene za 10 dinara. Sa tim oktobarskim uvećanjem akcize, država po jednoj paklici prihoduje 90,99 dinara, dok je do 1. oktobra to iznosilo 84,25 dinara.

Cene duvanskih proizvoda se, inače, ne uvećavaju automatski svakog januara i jula, već Vlada Srbije mora da ih odobri i to na osnovu podnetog zahteva svakog proizvođača. Stručanjaci ukazuju da se budžeti zemalja regiona konstantno uvećavaju zahvaljujući stabilnom i predvidljivom rastu prihoda od akciza.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o akcizama, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara 2021. godine, predviđeno je da se uvećavaju akcize na nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje e-cigareta. Tako da novi trošak neće izbeći ni korisnici ovih duvanskih proizvoda.

UDAR NA KUĆNI BUDžET ČITALAC "Novosti" Jovan Stamenković iz Beograda kaže da će novo poskupljenje biti udar na kućni budžet njegove porodice. On kaže da puše svi članovi njegove familije, i supruga i dvojica sinova. - Paklica je tri puta poskupela u 2023 - podseća Stamenković. - Uključujući novo povećanje, njena cena je za godinu dana porasla 40 dinara. To znači da će, za nas četvoro, trošak za četiri paklice biti veći za 160 dinara. Mnogi će da kažu da treba da se odreknemo loše navike. Ali nećemo.