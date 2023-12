"MAŠTALI SMO NEKAD O 500 EVRA" Vučić: Za godinu ipo dana prosečna plata biće 1000 evra

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva osvrnuo se na povećanjae plata.

Foto: I. Marinković

- Danas je 31. Za godinu ipo dana prosečna plata biće 1000 evra. Za samo godinu ipo. Došli smo od toga da smo imali 330 evra, pre samo 9 godina kada smo morali da ih smanjujemo. Maštali smo nekad o 500 evra... Za nas će narednih 6 meseci biti užanso teški. Imate izbore u Rusiji, raste pritisak na nas. Srbija nije rušila odnose sa Rusijom i za to plaćamo visoku cenu. Vidite da neko spolja finansira neku tobože studentsku organizcaiju ili "Forca" iz Požege... Nas čeka 6 meseci užasno teških u političkom ali dobro za ljude. Povećava se minimalna zarada, to je največe povećanje u istoriji Srbije, i od sutra rastu plate u javnom sektoru - kaže on.