PEČENICA VEĆ TRI CRVENE: Pečenje, usred božićnog posta, poskupelo 20 odsto

USRED posta, rastu cene pečenja. Praseće meso sa ražnja poskupelo je čak 20 odsto, pa za kilogram valja pripremiti od 2.000 dinara koliko je u Čačku do čak 3.000 dinara u Beogradu. Iz pečenjara, međutim, najavljuju nove više cene već od naredne nedelje

FOTO: N. Skenderija

Posebno je poskupela prasetina, koja se u ceni gotovo izjednačila sa jagnjetinom. Kilogram ovog pečenja košta od 2.500 do 3.300 dinara. Pre tačno godinu pečenjare su prasetinu nudile za 1.500 do 2.000 dinara, a jagnjetinu za 1.800 do 2.300 dinara.

- Farmeri su nas već upozorili na nove otkupne cene prasadi od ponedeljka, tako da će biti još poskupljenja, jer jednostavno nema dovoljno prasadi na tržištu - kažu u jednoj beogradskoj pečenjari. - Ne smemo da pravimo spiskove za porudžbine, jer ne znamo da li ćemo moći da obezbedimo dovoljno mesa za sve koji nam naruče. Kod nas je kilogram prasetine 2.500, a jagnjetine 2.700 dinara. Razlika je mala jer se praseće meso, ipak, uobičajeno više traži u ovo doba godine.

Agroekonomistu Milana Prostrana ne iznaneđuju ovi podaci, jer kako kaže, poslednjih 30 godina stočarstvo Srbije je u ozbiljnoj krizi.

- Broj svinja opada prosečno 1,5 do dva odsto godišnje, što znači da se njihov broj za ove tri decenije prepolovio - kaže Prostran. - Drugi razlog je veliki uvoz, koji je godišnje procenjen na oko 80 miliona dolara. Za 12 meseci uvezemo oko 50.000 prasadi za tov. Treći razlog su bile visoke cene kukuruza od 2020. do 2022. godine. I četvrti razlog je afrička kuga koja je svuda na Balkanu ispraznila obore i dodatno ugrozila svinjarstvo. S druge strane, potražnja je velika pa je sve to dovelo i do povećanja cena.

On, ipak, očekuje da će posle Nove godine i Božića, doći do smanjivanja potražnje, a samim tim i do pada cena u pečenjarama.

I u čuvenim čačanskim pečenjarama u poslednjih desetak dana cene su skočile u proseku za oko 20 procenata. Tako se sada kilogram prasetine prodaje za 2.000 do 2.300 dinara, dok se kilogram jagnjetine kreće od 2.600 do 2.800 dinara. To, međutim, kako ističu pečenjari, nije konačna cena sa kojom će dočekati novogodišnje i božićne praznike, jer postoje indicije da će i dalje skakati.

Razlog tome, posebno u Moravičkom okrugu je što je sa pojavom svinjske kuge sredinom ove godine pobijen veliki broj svinja, pa je na tržištu manje prasadi.

- Danas ne možeš da nađeš prase za Božić. Velika je potražnja. Nikada se nije dogodilo da cena prasića dostigne cenu jagnjadi kao što je slučaj poslednjih dana, kada se za kilogram žive vage i jagnjadi i prasadi plaća 600 dinara. Ljudi nude i više od te cene za prasad, ali džaba kada ih nema. Što je najgore, te cene se neće zadržati, već će ići gore - rekao nam je Milenko Radojičić iz Bečnja.

Računica prema otkupu

ČAČANI su iznenađeni visokim cenama u pečenjarama, jer, kako ističu, ranije se znalo da je otprilike cena u pečenjarama tri puta viša od cene žive vage bravčadi. U ovom gradu prase se na pijacama prodaje po 470 dinara za kilogram žive vage. Na stočnim pijacama širom Srbije, prema najnovijim podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, prasad do 16 kilograma se nude po ceni od 450 do 630 dinara. Najskuplji su bili u Smederevu, a najjeftiniji u Kragujevcu.