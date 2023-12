VESIĆ U BAČU: Ove godine u Bač uloženo više od dva miliona evra, gradićemo i put prema Odžacima

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na obnovi ulica u opštini Bač, u koju je, kako je istakao, ove godine uloženo više od dva miliona evra, dok će se naredne godine graditi put ka Odžacima.

Foto: Ministarstvo

U naselju Vajska, u Baču, odvijaju se radovi na obnovi ulica u samom centru - Maršala Tita, Masarikove i Vuka Karadžića, vredni oko 200.000 evra, naveo je Vesić.

- To su sve investicije kojih nije bilo ranije, jer sada imamo sredstava i mogućnosti da ulažemo u takve projekte, da osim u auto-puteve i brze saobraćajnice, gradimo i obnavljamo i lokalne puteve, koji život znači ljudima na lokalu - rekao je Vesić.

Kao najvažnije, najavio je radove na putu Bač‒Odžaci, dugom više od 20 kilometara.

- To će omogućiti ovoj opštini jaku i stabilnu vezu sa brzom saobraćajnicom 'smajli', koju počinjemo da gradimo već 13. decembra. Kada se izgradi brza saobraćajnica, to nije dobro samo za opštine na samoj trasi, već i za sve one u blizini, koje dodatno povezujemo dobrim putevima - rekao je Vesić.

To, dodao je, znači da će ulaganja u Bač naredne godine biti gotovo udvostručena, imajući u vidu dužinu deonice do Odžaka.

- Nastavićemo da ulažemo u lokalne samouprave, posebno kad je reč o većim lokalnim i regionalnim putevima - napomenuo je ministar.

Dodao je da se projektuje i brza saobraćajnica Bačka Palanka ‒ Novi Sad, što je put kojim žitelji Bača mogu da idu prema Sremu, Mačvi, Semberiji...

Foto: Ministarstvo

- To je politika saobraćajnog povezivanja zemlje, politika predsednika Aleksandra Vučića, kojom podižemo privredni razvoj. Kada izgradimo lokalni put ili prugu omogućavamo više investicija, a to znači nova radna mesta, razvoj lokalnih biznisa, turizma, da ljudi ostaju da žive u svojim mestima, uz znatno bolji komfor života - rekao je Vesić i dodao da su za sledeću godinu u budžetu opredeljene četiri milijarde evra za izgradnju infrastrukture u Srbiji, više nego sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno.

Predsednik opštine Bač Steva Panić zahvalio je ministru Vesiću što aktivno sprovodi politiku predsednika Vučića i vodi računa o svim delovima Srbije.

- Sve što je urađeno i sve što će se tek raditi, znači mnogo građanima Bača - rekao je Panić.

