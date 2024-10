ČADEŽ: Do 2040. godine 40 milijardi evra investicija u zelenu tranziciju

NOVE investicije u visini od 40 milijardi evra očekuju se do 2040. godine u proces zelene tranzicije u Srbiji, izjavio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) koji učestvuje na Hamburškoj konvenciji o održivosti.

Foto: Đorđe Krstić

Čadež je istakao da je veoma važno to što je naša delegacija na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisutna na konferenciji u Hamburgu, dok su među 11 lidera iz celog sveta, predsednik Vučić i nemački kancelar Olaf Šolc, jedini iz Evrope.

- To govori dosta koji su potencijali i šta možemo da očekujemo u budućnosti od strateške saradnje i sa Nemačkom i sa EU - ukazao je Čadež.

Podseća da je Nemačka naš najvažniji privredni partner i najveće izvozno tržište, a da ta zemlja sada postaje partner Srbije u novom investicionom ciklusu koji podrazumeva ulaganje u nove tehnologije, u tzv. zelenu industrijsku revoluciju, pre svega, u e-mobilnost.

Navodi da je naša zemlja od 2012. godine privukla ukupno 40 milijardi evra stranih direktnih investicija (SDI) i da je za to, kako je rekao, direktno zaslužan predsednik Srbije, njegov tim, i Danilo Cicmil, savetnik predsednika za investicije.

Polovina od četrdeset milijardi evra dosadašnjih SDI je ušla u automobilsku industriju naše zemlje, kaže Čadež objašnjavajući da ta industrija sada prelazi na proizvodnju električnih vozila i e-mobilnost što će dovesti do novog ciklusa investicija i da se do 2040. godine očekuju nova ulaganja od oko 40 milijrdi evra u proces zelene tranzicije u Srbiji.

Kaže da se kriza u nemačkoj autoindustriji za sada ne oseća u našoj zemlji već da je u pitanju tamošnja strukturna kriza koja će proizvođačima iz regiona dati mogućnost za povećanje svoje proizvodnje, dodajući da Srbija time postaje još značajnija za Nemačku.

Komentarišući ukidanje zabrane plasmana proizvoda iz centralne Srbije na tržište KiM, kaže da je zadovoljan jer je Priština najzad shvatila, kako je rekao, besmislenost svoje prethodne odluke koja je nanosila štetu svim kompanijama.

- To što je uradila vlast u Prištini uvodeći zabranu, pokazalo se kao najneuspešniji politički potez za njihov politički kredibilitet i reputaciju u EU i to je rezultiralo da se vratimo na ono što je normalno i u celom svetu prihvatljivo i jer su to civilizacijske vrednosti - istakao je Čadež.

Dodaje da će se uraditi tačna procena dosadašnje štete zbog zabrane plasmana robe na KiM ali da je reč o više desetina miliona evra.