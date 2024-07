Prijava startapa za Web Summit u Lisabonu još danas i sutra

SVI zainteresovani startapi do 31. jula mogu da se prijave na Javni poziv za besplatno učešće i izlaganje na najvećoj svetskoj tehnološkoj konferenciji „Web Summit 2024 Serbia Island“ u Lisabonu, koja se održava u novembru ove godine.

Foto: PKS

Privredna komora Srbije (PKS) organizovaće i podržati učešće 24 najperspektivnije domaće startap kompanije na lisabonskom Veb samitu. U prvom krugu, javnim glasanjem na portalu websummit.rs, biće izabrano 50 startapa koji će se 5. septembra predstaviti uživo na do sada najvećem pič događaju u Srbiji – Web Summit Serbia Pitch. U drugom krugu, javnim glasanjem i procenama stručnog žirija, od 50 učesnika piča, do 12. septembra biće selektovana 24 najbolja startapa koja će pod sloganom Start to play nastupiti na lisabonskom samitu.

Oni koji ne budu među najboljih 24, imaće priliku, kao članovi srpske delegacije, da učestvuju po povoljnijim uslovima na ovom svetskom događaju u prestonici Portugalije i ostvare i druge vidove podrške uoči, tokom i posle samita. Svi startapi koji se prijave na javni poziv ostvariće mogućnost za treninge i višemesečnu obuku koja uključuje masterklas radionice, kako bi se što bolje pripremili i iskoristili učešće na veb samitu. Predstavljanjem na glavnom pič događaju u Beogradu, gde se očekuje prisustvo vodećih svetskih stručnjaka, predstavnika multinacionalnih kompanija i investitora, učesnici će biti u prilici da uče od vodećih eksperata i profesionalaca i ostvare globalnu vidljivost.

Kriterijumi za izbor jesu inovativnost, potencijal za osvajanje globalnog tržišta, poslovni model, društveni i ekološki uticaj, tim i stručnost, kao i kvalitet marketinga.



Da bi startap mogao da konkuriše i ostvari povlastice ne može da bude stariji od pet godina, mora da ima sopstveni softverski proizvod, ili da radi na povezanim hardverskim uređajima, kao i da ima veb sajt. U posebnom fokusu biće startapi u tematskim kategorijama posvećenim ženama u tehnologiji, startapima mladih, društveno odgovornoj primeni veštačke inteligencije i energetski održivim startapima.

Prošlogodišnji Web Summit u Lisabonu okupio je više od 70.000 učesnika iz 153 zemlje i preko 2.600 startapa i preko 900 investitora.

Prijava startapa i detaljnije informacije na sajtu: websummit.rs