Hiljade dinara po aru: Lekovita biljka koja donosi veliku zaradu

GOTOVO da nema bašte u kojoj se ne ističe barem jedan grm nevena sa svojim svetlim, sunčanim cvetovima.

Foto: Alena Ivochkina / Alamy / Profimedia

Ovaj cvet toliko je čest da ga često uzimamo zdravo za gotovo, diveći se njegovoj jednostavnoj lepoti, a da ne znamo neverovatnu svestranost koja se krije iza njegovih narandžastih i žutih latica.

Neven je mnogo više od običnog ukrasa; to je lekovita biljka, jestivi dodatak jelima, zaštitnik povrtnjaka i neverovatno izdržljiv stanovnik cvetnih gredica koji nas razveseljava od proleća do prvih jakih mrazeva.

Karakteristike i poreklo

Neven pripada velikoj porodici glavočnjaka, baš kao i bele rade i hrizanteme, na koje po izgledu podseća. To je zeljasta biljka koja se u našim krajevima najčešće gaji kao jednogodišnja, mada u toplijim klimatskim uslovima može preživeti zimu kao kratkotrajna višegodišnja biljka.

U zavisnosti od sorte i uslova, raste od 20 do 80 centimetara u visinu, sa uspravnim ili blago razgranatim stabljikama.

Listovi su joj duguljasti i prekriveni finim dlačicama, dok su cvetne glavice, prečnika četiri do sedam centimetara, ono što najviše privlači pažnju. Iako su najpoznatije po svojim jarko narandžastim i žutim nijansama, danas postoje i kultivari sa kremastim, ružičastim, pa čak i dvobojnim cvetovima.

Njen latinski naziv officinalis otkriva dugu istoriju upotrebe u zvaničnoj medicini i farmaciji. Veruje se da potiče iz južne Evrope, ali zbog milenijuma gajenja, njegova tačna domovina ostaje nepoznata. U zemljama engleskog govornog područja poznat je kao „pot marigold“, što se odnosi na njegovu tradicionalnu upotrebu u kuhinji ("pot" - lonac), ali i kao "Mary's gold" u čast Device Marije.

Lako se gaji za svakog baštovana

Jedan od glavnih razloga popularnosti nevena je njihova neverovatna nepretencioznost. Smatraju se jednim od najlakših cvetova za gajenje, idealnim za početnike u baštovanstvu.

Najbolje rastu na sunčanim položajima, ali će tolerisati i laganu popodnevnu hladovinu, posebno tokom letnjih vrućina.

Iako preferiraju bogato, dobro drenirano zemljište sa pH vrednošću između 6,0 i 7,0, prilagodiće se skoro svakoj vrsti zemljišta sve dok nije previše zbijeno i vlažno, što može izazvati truljenje korena. Setva se obavlja u proleće, nakon što prođe svaka opasnost od mraza.

Seme se seje plitko, na dubinu od oko jednog centimetra, i klijaće za pet do petnaest dana. Za ranije cvetanje, seme se može sejati u zatvorenom prostoru šest do osam nedelja pre poslednjeg mraza. Kada biljke malo ojačaju, preporučuje se prištipanje vegetativnih vrhova kako bi se podstakao gušći i žbunastiji rast, piše Mofga.

Održavanje je minimalno. Potrebno ga je povremeno zalivati, posebno dok su biljke mlade, ali i odrasle biljke mogu tolerisati kraće sušne periode.

Prekomerno đubrenje nije potrebno; U stvari, previše azota može rezultirati bujnim lišćem, ali slabijim cvetanjem. Ključ dugotrajnog i obilnog cvetanja leži u redovnom uklanjanju uvelog cveća.

Ovaj proces, poznat kao „odcrvenela glava“, podstiče biljku da stvara nove pupoljke i osigurava cveće do kasne jeseni.

Uzgoj biljke

Neven je laka i zahvalna biljka za uzgoj koja se najčešće seje direktno u bašti tokom marta i aprila, na dubinu od oko dva centrimetra, u redovima sa razmakom 20-30 cm. Prvi izdanci pojavljuju se već nakon sedam do 14 dana, a biljka najbolje uspeva na sunčanom i dobro dreniranom zemljištu.

Ulaganja su mala, jer ne zahteva posebnu negu ni skupu opremu, ali je najveći izazov ručna berba cvetova i njihovo sušenje u hladu. Zbog toga se preporučuje manja proizvodnja, do oko 20 ari, kako bi posao mogla da obavi porodica bez angažovanja radne snage.

Što se zarade tiče, na 10 ari može se ostvariti prihod oko 100.000 dinara, dok cena otkupa zavisi od kvaliteta i kreće se oko 800-900 dinara. Zarada u velikoj meri zavisi od organizacije berbe i obrade cveta.

Neven u kuhinji i kućnoj apoteci

Pored toga što je lep, neven je i izuzetno koristan. Njegove latice i listovi su jestivi. Sveže latice, sa ljutim i blago gorkim ukusom, odličan su dodatak salatama, kojima daju živu boju.

Osušeni i mleveni, vekovima se koriste kao jeftinija zamena za šafran, zbog čega su neveni dobili nadimak "šafran za siromašne".

Dodaju se u supe, čorbe i testenine kako bi im se dala lepa zlatna boja. Međutim, njegova lekovita svojstva su ono što ga čini zaista posebnim.

Smatra se jednom od najboljih biljaka za lečenje kožnih problema. Zbog svojih antiinflamatornih, antivirusnih i antibakterijskih svojstava, neveni su gotovo "kućna apoteka u jednoj biljci", kako ga opisuju travari.

Masti, ulja i čajevi od nevena koriste se za ublažavanje upala, ubrzavanje zarastanja rana, posekotina, opekotina, modrica i ujeda insekata.

Neven je takođe odličan saveznik u organskoj bašti.

Njegov miris privlači oprašivače poput pčela i korisnih insekata, a istovremeno odbija neke štetočine, zbog čega se često sadi pored paradajza, krompira i šargarepe. Lako se sam seje, ali nije agresivan, pa se iz godine u godinu vraća u baštu bez potrebe za novom setvom.

(BizPortal)