SLAVIMO SVETOG MUČENIKA JUSTINA FILOSOFA: Jedno narodno verovanje nikako ne bi trebali ignorisati

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno proslavljaju Svetog mučenika Justina Filosofa, jednog od najznačajnijih ranohrišćanskih apologeta i branilaca vere, čiji je život bio posvećen traganju za istinom i svedočenju Hrista.

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Rođen u Samarijskom gradu Sihemu 105. godine, od mladosti je bio ognjen željom da spozna smisao postojanja, zbog čega je prolazio kroz različite filozofske škole svog vremena — od stoika i pitagorejaca do platonista.

Prelomni trenutak u njegovom životu dogodio se kada je, po predanju, susreo starca koji mu je ukazao da se istina o Bogu ne nalazi u ljudskoj mudrosti, već u Božjem otkrivenju sadržanom u Svetom Pismu. Od tog trenutka, Justin prihvata hrišćanstvo i svoj um i pero stavlja u službu odbrane nove vere, ostajući upamćen kao jedan od prvih velikih hrišćanskih mislilaca i pisaca apologija.

Živeo je i delovao u Rimu, gde je svojim učenjem i hrabrošću zadobio veliko poštovanje, ali i izazvao protivljenje tadašnjih neznabožačkih krugova. Napisao je dve poznate Apologije upućene caru i senatu, u kojima je branio hrišćane od progona i nepravde, a mnoge je i uspeo da zaštiti koristeći careve odluke koje su mu bile priznate.

Njegov život se završio mučeničkom smrću oko 166. godine, kada je, po zavisti i optužbama filozofa Kriskenta, bio utamničen u Rimu, gde su ga i otrovali i tako ubili. Time je postao simbol stradanja za veru i nepokolebljive odbrane istine, zbog čega ga Crkva poštuje kao svetitelja i mučenika, prenosi Kurir.

Molitva:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše."

Običaji i verovanja

U narodnom i crkvenom predanju ističe se da je Sveti Justin Filosof, po blagoslovu Patrijarha Pavla, ustanovljen kao zaštitnik advokata.

Običaj nalaže da se na današnji dan, kada se proslavlja Sveti mučenik Justin Filosof, vernici posebno usmere na jednu stvar — pravdu. "Budite pravični, budite ljudi", poruka je koja se u narodu vezuje za Patrijarha Pavla i koja se i danas izgovara kao podsećanje na hrišćanski način života.

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