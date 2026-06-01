ZASTRAŠUJUĆA OLUJA NAPRAVILA KOLAPS: Snimci nevremena u ovom delu Srbije preplavili mreže (VIDEO)

SNAŽNO nevreme koje je danas pogodilo delove zapadne Srbije neumoljivo se kreće ka ostalim okruzima. Dramatični snimci stižu i iz Trstenika, gde je oluja napravila kolaps.

Na društvenim mrežama munjevito su se proširili snimci iz okoline Trstenika koji svedoče o jačini letnje nepogode. Na video-zapisima se vidi zastrašujući nalet vetra koji nosi sve pred sobom. Građani u dele prizore potopa.

Apelujemo na sve građane da prilagode brzinu uslovima na putu ili da, ukoliko je moguće, odlože svoja putovanja dok se situacija ne smiri.

