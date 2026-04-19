Kijamet stiže u Srbiju: Ovo je prognoza za narednih nedelju dana
DO kraja dana u većem delu zemlje pretežno vedro i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca, a samo se na severu i zapadu očekuje postepeno povećanje oblačnosti gde se tokom noći ka ponedeljku očekuje ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.
Sutra ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11 °S, a najviša dnevna od 15 do 20 °S.
U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom.
Od srede promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kiše ili kratkotrajnog pljuska se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Krajem perioda (od nedelje 26.04.) novo jače naoblačenje sa padavinama.
Komentari (0)