Kiša i grmljavina stižu za manje od 24 sata: Ovi predeli Srbije biće prvi na udaru - Evo gde će padati i sneg
DANAŠNjE jutro osvanulo je vedro i veoma hladno. Temperatura se u Pomoravlju spustila samo na 0°C, a širom Srbije bilo je i slabog mraza.
U Beogradu je minimalna temperatura bila 8°C. Uskoro sledi i preokret vremenema.
Inače, pred nama je sunčan i topao dan.
Maksimalna temperatura biće do 24°C, u Beogradu do 22°C.
U ovom času preko centralne Evrope premešta se hladni front, uz jako pogoršanje vremena.
Već večeras na severu i zapadu Srbije naoblačenje, u toku noći ponegde i pljuskovi.
Hladni front stiće prvo u ponedeljak ujutro do severozapadnih, a tokom dana preći će i preko ostalih delova Srbije.
Dakle, u ponedeljak ujutro u severnim i zapadnim, tokom dana i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Temperatura će biti u padu i kretaće se od 14 na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije.
Sredinom dana na severu Srbije delimično razvedravanje, ali tokom večeri sa zapada stiže novi kišni talas.
U utorak na severu promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima očekuje se kiša, na višim planinama i sneg.
Preporučujemo
Iskoristite ovaj dan, stiže kijamet: Vremenska prognoza za nedelju, 19. april
19. 04. 2026. u 00:00
Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
18. 04. 2026. u 14:59
Danas prži sunce, ali RHMZ izdao hitno upozorenje: Evo kada nas očekuje totalni preokret
18. 04. 2026. u 10:11
Vreme danas vraća osmehe na lica: Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena
18. 04. 2026. u 00:00
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
