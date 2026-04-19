Kiša i grmljavina stižu za manje od 24 sata: Ovi predeli Srbije biće prvi na udaru - Evo gde će padati i sneg

DANAŠNjE jutro osvanulo je vedro i veoma hladno. Temperatura se u Pomoravlju spustila samo na 0°C, a širom Srbije bilo je i slabog mraza.

U Beogradu je minimalna temperatura bila 8°C. Uskoro sledi i preokret vremenema.

Inače, pred nama je sunčan i topao dan.

Maksimalna temperatura biće do 24°C, u Beogradu do 22°C.

U ovom času preko centralne Evrope premešta se hladni front, uz jako pogoršanje vremena.

Već večeras na severu i zapadu Srbije naoblačenje, u toku noći ponegde i pljuskovi.

Hladni front stiće prvo u ponedeljak ujutro do severozapadnih, a tokom dana preći će i preko ostalih delova Srbije.

Dakle, u ponedeljak ujutro u severnim i zapadnim, tokom dana i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Temperatura će biti u padu i kretaće se od 14 na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije.

Sredinom dana na severu Srbije delimično razvedravanje, ali tokom večeri sa zapada stiže novi kišni talas.

U utorak na severu promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima očekuje se kiša, na višim planinama i sneg.

