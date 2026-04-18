Mladićev sin: Moj otac je na samrti, pitanje je da li ćemo ga spasiti ako ga dovedemo u Srbiju

STANjE generala Ratka Mladića nije se poboljšalo, a iz dokumentacije koja je stigla jasno je da postoji visok rizik od najgoreg ishoda, izjavio je za Jutro na RT Darko Mladić sin nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske koji je imao moždani udar i čije se, inače narušeno zdravlje, dodatno pogoršalo.

-Juče sam razgovarao sa njim, koliko je to bilo moguće. Naši lekari su dobili termine i ići će sledeće nedelje u Hag. On je na ivici života i da pod hitno moraju neke mere da se sprovode. Takav pacijent ne može da bude šetan između bolnice i ambulante, on bi trebalo da bude sve vreme u bolnici, naglasio je Darko.

I pored više zahteva porodice, kao i Srbije i Rusije, da Ratko Mladić bude pušten na lečenje, Mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala nije želeo da popusti.

-Bitno nam je da moj otac dobije adekvatnu negu. Dokumentaciju koju smo mi dobili, dobio je i sud. Jedini spas za njega je da se prebaci u Srbiju, gde će biti u bolnici, gde neće imati jezičku barijeru. Pitanje je koliko lekari shvataju kognitivni problem koji ima. Oni su rekli da on ima problem sa govorom, ali on ima problem i sa razumevanjem, dezorjentisan je, istakao je Mladić.

Najavio je da u utorak u Hag idu kardiolog i neurolog, a da će ga pregledati u sredu.

-Videćemo kada budu dali izveštaj, istakao je, ali i dodao da su mu "svi rekli da može biti pitanje dana".

Naveo je da je sud već trebalo da pusti njegovog oca na lečenje.

-General Pavković da je pušten godinu dana ranije, sada bi bio živ. Sudija je letos rekla da puštaju u akutnoj terminalnoj fazi. Mi smo se tome sada približili. Moj otac je sada na samrti. Pitanje je da li ćemo uspeti da ga spasimo, čak i da ga dovedemo u Srbiju, ispričao je.

Kako je rekao, Hag stalno menja pravila i ne trude se da objasni zašto je tako.

-Kad god neki Srbin iskoristi pravilo u svoju korist, ono se promeni da ga ne bi iskoristi sledeći, dodao je.

Istakao je da bi bili potrebni sati da se ispriča kako Hag krši prava Srbima koji su po kazamatima širom sveta.

-U slučaju Radovana Karadžića vidimo da je u srednjevekovnim uslovima, da je izložen torturi, naveo je i dodao da u komunikaciji predsednice tribunala i Velike Britanije, gde je Karadžić u zatvoru "čujemo hvalospeve o uslovima".

Od formiranja suda postoji jasan uticaj engleske i američke diplomatije koji su sprovodili unapred iscenirane narative.

-Oni su kreirali određenu sliku, za one 'krunske' predmete, kao što su predmeti protiv mog oca i Radovana Karadžića. Imali smo masovan proces, izveli smo svedoke i eksperte koje nisu mogli da obore, sudija Ori se pozvao na presuđene činjenice u drugim procesima, naveo je.

Kako je rekao, nije na delu međunarodna pravda, već instrumentalizacija prava za neke geopolitičke diplomatske ciljeve. U prilog tome ide i činjenica da su neke sudije odmah iz suda odlazili pošto su završavali predmete koje su vodili.

-Kada je moj otac izručen Hagu tadašnja vlast je poslala 40 mladih pravnika da pomažu tužilaštvu u predmetu protiv mog oca. Rekao bi čovek da je u interesu da brani svoje državljane, ali je ovde nešto drugo u pitanju, istakao je.

On je dodao da ima, u manjem broju ozbiljnih sudija, koji su hteli da rade po pravnim kriterijumi i oni su imali izdvojena mišljenja u nekim predmetima. Takav je bio francuski sudija Žan Klod Antoneti (oslobodio je lidera SRS-a Vojislava Šešelja prvostepeno).

Istakao je da je pravna snaga haških presuda mala. Kako je rekao, kada su presude donošene, u obzir je uzimano i da će osuđenici izaći na slobodu posle dve trećine odležane kazne, ali naši ljudi i dalje čame u zatvorima. Mladić ističe da je odbijanje Haga da ih pusti ucena da pokušaju da ih slome i da sve priznaju, jer bi ozbiljna pravna analiza oborila haške presude.

Mladićev sin je ukazao da izgleda da Mehanizam za krivične sudove ima problem sa novcem i da ne mogu da plate da on bude stalno u bolnici.

-Ima problema i kod telefonskih razgovora, jer nisu platili račune, naveo je.

