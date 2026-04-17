I rođaci mogu biti negovatelji: Počela javna rasprava o nacrtu zakona kojim se regulišu prava roditelja teško obolele dece
TOKOM javne rasprave o Nacrtu zakona roditelj-negovatelj, koja je počela danas, Ministarstvo za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja predložiće da status roditelja-negovatelja mogu da dobiju i srodnici, zapravo jedan od njih, i to u slučaju kada porodicu čine jedan roditelj i dvoje dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.
Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da ovakve porodice ne smeju biti diskriminisane, s obzirom na to da Nacrt zakona roditelj-negovatelj omogućava da, oba roditelja dvoje dece sa smetnje u razvoju, koja su korisnici su dodatka za tuđu negu i pomoć, ostvare pravo na status roditelja-negovatelja.
Ministarstvo će, takođe predložiti da se iznos naknade za roditelje-negovatelje od 65.000 dinara usklađuje sa rastom prosečne zarade, kako se ne bi desilo da roditelji-negovatelji budu ispod minimalca.
- Takođe smo razmotrili i na koji način možemo da definišemo šta dalje u slučaju smrtnog ishoda deteta, da li to znači ako dete premine da roditelj gubi taj status. Mi smo kao Ministarstvo predložili da bude šest meseci primanja i nakon tog tragičnog čina ukoliko do toga dođe, da roditelj može da ima neku sigurnost dok ne poželi da se vrati na tržište rada - rekla je ministarka.
Iza predloga 16 udruženja
U IZRADI nacrta zakona o roditeljima-negovateljima, 16 udruženja učestvovalo u radnoj grupi i to, kako je rekla ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, predstavlja najveću radnu grupu koja je tretirala jedan nacrt zakona:
- Tu su bili predstavnici roditelja dece sa najtežim retkim bolestima, roditelji dece distrofičara, dece sa autizmom, Daunovim sindromom... Svi oni su stali iza ove verzije Nacrta zakona roditelj-negovatelj
Sledeće nedelje biće organizovana dva okrugla stola - u Beogradu i Subotici, gde mogu da se jave udruženja sa određenim primedbama, sugestijama, a primedbe mogu da se šalju i Ministarstvu...
Do sada je Zakonom o socijalnoj zaštiti postojala mogućnost da roditelj koji neguje dete 15 godina, kada navrši 65 godina života može da stekne pravo na minimalnu penziju, a nacrtom novog zakona svaki nezaposleni roditelj-negovatelj imaće finansijsku naknadu 65.000 dinara i biće mu uplaćivani porezi i doprinosi. Sa uvećanim dodatkom za tuđu negu i pomoć od 41.000 dinara, koji prima dete, budžet će premašiti 100.000 dinara.
- Roditelji-negovatelji nisu kategorija o kojoj brinemo zbog njihovog siromaštva, već zbog situacije i okolnosti u kojima su se našli, gde su oni radno sposobni ljudi, ali su sprečeni iz određenih razloga da rade. U ovom trenutku ima oko 13.000 roditelja koji mogu da dobiju ovo pravo.
