BRUKA - KUSTURICA POBEGAO OD NOVINARA Nešićeva: Traži da mi zabrane da budem novinar (VIDEO)

U PRVOM osnovnom sudu u Beogradu održano je ročište po tužbi reditelja Emira Kusturice protiv Andrijane Nešić, glavne urednice portala "Novosti".

Podsetimo, Kusturica je preko kancelarije Zdenka Tomanovića podneo krivičnu prijavu protiv Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije.

Kusturica je nakon završenog ročišta pobegao od novinarskih ekipa koje su bile ispred suda.

Advokat Nešićeve Strahinja Vujović kazao je da su za 15. jul zakazana uvodna izlaganja.

- Očekujemo da će sud uzeti u obzir sve ono što će biti istaknuto u uvodnim izlaganjima - navodi advokat.

Andrijana Nešić ja posle današnjeg ročišta izjavila da nije došlo do mirenja.

- Nismo se izmirili, tako da ćemo se braniti i tražiti pravdu na sudu. Danas je održano ročište za mirenje i zakazano je novo ročište za jul mesec. Usaglasili smo se da nećemo imati proces izmirenja, nije ni Kusturica želeo da se izmirimo, a ni ja, s obzirom da smatram da nisam krivično odgovorna, niti da sam napisala neistinu, tako da pravdu ovaj put potražimo na sudu. Nadam se da će je ovaj put biti, za razliku od prošlog puta - poručila je urednica portala Novosti.

- Po mom mišljenju, ako mene neko tuži i brani mi da obavljam novinarski posao, čime se ja bavim poslednjih 10 godina, smatram da je to udar na mene i smatram da neko želi da mi oduzme hleb, jer ja od toga i živim - kaže Nešićeva.

Ona je podsetila na prvostepenu presudu po tužbi Zdenka Tomanovića. Navodi da je reč o mantri blokadera koja se već godinu dana propagira u javnosti.

- Po prvostepenoj presudi, sudija koja je blokader i koja je javno podržala blokadere, presudila je u korist Zdenka Tomanovića i mene osudila na zabranu rada, odnosno obavljanja novinarskog posla godinu dana. Mi smo se žalili, tražili smo izuzeće sudije Tatjana Bezmarević Janjić, koja je javno podržala blokadere. Ovo je udar na novinarsku profesiju, da se ljudima koji ne misle isto kao oni zabrani da obavljaju svoj posao - izjavila je urednica portala Novosti.

Nešićeva ističe da je uvek optimista, pa tako i u ovom slučaju.

- Ja sam uvek optimista, nikad se ne plašim, uvek idem napred, tako da se i sada nadam, iako je u prethodnom procesu sudija pogazila i pravo i pravdu, da će u ovom procesu biti drugačije - poručila je Andrijana Nešić.