VEJAĆE KAO USRED ZIME: U ovim delovima Srbije pašće i više od 20 cm snega

NASTAVLjA se promenljivo oblačno i prohladno vreme i takvo vreme očekuje se do utorka. Ponegde se očekuje slaba kiša ili lokalni pljusak, uglavnom u istočnim, južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije, a na višim planinama slab sneg. Međutim, značajnije padavine se ne očekuju.

Maksimalna temperatura biće danas od 10 do 15 stepeni, a u ponedeljak i utorak od 11 do 17 stepeni.

Od srede će sve više jačati snažan ciklon sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati ka Jadranu.

On će našem području doneti izražena južna strujanja i vrlo toplu vazdušnu masu, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

U četvrtak i dalje toplo, uz 20 stepeni, ali jače naoblačenje. Tokom dana severozapadne i jugozapadne, a do večeri i ostale delove Srbije zahvatiće kiša, a biće i pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni.

U petak jače zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

Snežna granica spustiće se na 700 metara. Očekuju se obilnije padavine, koje će se nastaviti i tokom subote.

Očekuje se da ukupno padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na planinama i više od 20 cm snega i to najviše na planinama na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, gde će lokalno pasti i više snega.

Maksimalna temperatura u petak i tokom vikenda biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10.

Na planinama će temperatura opasti na 0 stepeni, na višim planinama i ispod -5°C.

Tokom vikenda snežna granica lokalno će se ujutro spustiti i na manje od 500 metra, pre svega na jugu i zapadu Srbije, pa ponegde susnežice može biti i u ovim nižim delovima, pa čak i kratkotrajnog i vlažnog snega.

Jak severozapadni vetar stvaraće na planinama snežne nanose i vejavicu.

