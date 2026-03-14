TOPLO I SUNČANO, ALI UZ JAKU KOŠAVU: Vremenska prognoza za subotu, 14. mart

V.N.

14. 03. 2026. u 07:00

U SRBIJI se tokom predstojećeg vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz hladna jutra i pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.

ТОПЛО И СУНЧАНО, АЛИ УЗ ЈАКУ КОШАВУ: Временска прогноза за суботу, 14. март

U subotu, 14. marta, nakon hladnog jutra sa temperaturama od -2 do 8 stepeni, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 21 stepen. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

Slično vreme očekuje se i u nedelju.

Jutro će biti hladno, sa minimalnim temperaturama od -2 do 8 stepeni, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni.

Posle podne na jugu i jugozapadu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, dok će u košavskom području povremeno biti jak. Na jugu Banata očekuju se i udari vetra olujne jačine, veći od 17 metara u sekundi.

Izdato je i upozorenje na jake udare vetra sa verovatnoćom od oko 80 odsto, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez, posebno u košavskom području i na jugu Banata.

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- Bela smrt i 800 likvidacija za 100 dana
DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- "Bela smrt" i 800 likvidacija za 100 dana

ZIMSKI RAT je bio sukob između Sovjetskog Saveza (SSSR) i Finske koji se odigrao krajem 1939. i početkom 1940. godine, tokom Drugog svetskog rata, ali pre nego što je sukob dostigao globalne razmere. Rat je značajan po neverovatnoj otpornosti Finske u suočavanju sa mnogo većom i naizgled moćnijom sovjetskom vojskom, kao i po ekstremnim zimskim uslovima koji su odigrali ključnu ulogu u borbama.

14. 03. 2026. u 08:09

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih