TOPLO I SUNČANO, ALI UZ JAKU KOŠAVU: Vremenska prognoza za subotu, 14. mart

U SRBIJI se tokom predstojećeg vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz hladna jutra i pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.

U subotu, 14. marta, nakon hladnog jutra sa temperaturama od -2 do 8 stepeni, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 21 stepen. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

Slično vreme očekuje se i u nedelju.

Jutro će biti hladno, sa minimalnim temperaturama od -2 do 8 stepeni, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni.

Posle podne na jugu i jugozapadu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, dok će u košavskom području povremeno biti jak. Na jugu Banata očekuju se i udari vetra olujne jačine, veći od 17 metara u sekundi.

Izdato je i upozorenje na jake udare vetra sa verovatnoćom od oko 80 odsto, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez, posebno u košavskom području i na jugu Banata.