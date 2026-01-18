SUTRA JE BOGOJAVLJENJE: Neudate devojke ovo treba da stave ispod jastuka
SMATRA se da se za Bogojavljenje nebo otvara, i da se sve želje ostvaruju. Zato u ponoć pogledajte u nebo i obavezno poželite nešto.
Bogojavljanje je hrišćanski praznik koji se praznuje 19. januara, uoči Krstovdana.
Smatra se da se za Bogojavljenje nebo otvara, i da se sve želje ostvaruju. Na ovaj dan se, takođe, u crkvama i hramovima sveti vodica koja se unosi u kuću za zdravlje i blagostanje ukućana, a čuva se do narednog Bogojavljenja.
Takođe, na Bogojavljenje se u svakom gradu dešava tradicionalno plivanje za Časni krst.
Veruje se da mlade, neudate devojke na ovaj dan mogu sanjati lik svog budućeg muža tako što će uoči Bogojavljanske noći ispod jastuka staviti ogledalo.
Kako zamisliti želju za Bogojavljanje?
- Osamite se i jasno definišite šta želite, možete i na papir zapisati svoju želju
- Zapitajte se zašto nešto želite i osetite emociju vaše želje
- Pomolite se Bogu i zahvalite na svim blagoslovma koje imate
- U ponoć uoči Bogojavljenja, izađite napolje ili na terasu i pogledajte u otvoreno nebo
- Jasno izgovorite ili pomislite vašu želju
- Verujte da će vam se želja ostvariti
