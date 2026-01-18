SUTRA JE BOGOJAVLJENJE: Neudate devojke ovo treba da stave ispod jastuka

SMATRA se da se za Bogojavljenje nebo otvara, i da se sve želje ostvaruju. Zato u ponoć pogledajte u nebo i obavezno poželite nešto.

Bikipedia

Bogojavljanje je hrišćanski praznik koji se praznuje 19. januara, uoči Krstovdana.

Smatra se da se za Bogojavljenje nebo otvara, i da se sve želje ostvaruju. Na ovaj dan se, takođe, u crkvama i hramovima sveti vodica koja se unosi u kuću za zdravlje i blagostanje ukućana, a čuva se do narednog Bogojavljenja.

Takođe, na Bogojavljenje se u svakom gradu dešava tradicionalno plivanje za Časni krst.

Veruje se da mlade, neudate devojke na ovaj dan mogu sanjati lik svog budućeg muža tako što će uoči Bogojavljanske noći ispod jastuka staviti ogledalo.

Kako zamisliti želju za Bogojavljanje?

Osamite se i jasno definišite šta želite, možete i na papir zapisati svoju želju

Zapitajte se zašto nešto želite i osetite emociju vaše želje

Pomolite se Bogu i zahvalite na svim blagoslovma koje imate

U ponoć uoči Bogojavljenja, izađite napolje ili na terasu i pogledajte u otvoreno nebo

Jasno izgovorite ili pomislite vašu želju

Verujte da će vam se želja ostvariti

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde