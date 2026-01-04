OGLASIO SE AERODROM NIKOLA TESLA: Zbog snega moguća odstupanja od planiranog reda letenja
SVE operativne službe Aerodroma "Nikola Tesla" neprekidno su angažovane kako bi se avio-saobraćaj u zimskim uslovima odvijao bezbedno i sigurno, rečeno je Tanjugu u službi Komunikacije aerodroma.
Tokom snežnih padavina, moguća su odstupanja od planiranog reda letenja, jer se u uslovima niske temperature i snega poletno-sletna staza mora redovno da čisti, a avioni moraju da se posebno pripremaju za let.
- Sve dodatne informacije o redu letenja putnici mogu da pronađu na našoj internet prezentaciji www.beg.aero ili da nam se obrate putem broja telefona Info centra Aerodroma 011 209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji - navodi služba Komunikacije Aerodroma "Nikola Tesla".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
HOROR U AMERICI: Pao avion kod aerodroma, ima mrtvih
18. 12. 2025. u 18:01
JAK SNEG ZAVEJAO BEOGRAD: Prizori koji oduzimaju dah (VIDEO)
04. 01. 2026. u 09:37
NAPADAĆE I DO 30 CM SNEGA: RHMZ niže upozorenja - Moguća totalna blokada saobraćaja
04. 01. 2026. u 07:56
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)