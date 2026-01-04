OGLASIO SE AERODROM NIKOLA TESLA: Zbog snega moguća odstupanja od planiranog reda letenja

SVE operativne službe Aerodroma "Nikola Tesla" neprekidno su angažovane kako bi se avio-saobraćaj u zimskim uslovima odvijao bezbedno i sigurno, rečeno je Tanjugu u službi Komunikacije aerodroma.

Foto J. Ž. Skenderija

Tokom snežnih padavina, moguća su odstupanja od planiranog reda letenja, jer se u uslovima niske temperature i snega poletno-sletna staza mora redovno da čisti, a avioni moraju da se posebno pripremaju za let.

- Sve dodatne informacije o redu letenja putnici mogu da pronađu na našoj internet prezentaciji www.beg.aero ili da nam se obrate putem broja telefona Info centra Aerodroma 011 209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji - navodi služba Komunikacije Aerodroma "Nikola Tesla".

(Tanjug)

