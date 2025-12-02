Društvo

SUTRA NAS OČEKUJU SVA ČETIRI GODIŠNJA DOBA: U jednom delu Srbije otopljenje - u drugim pljuskovi i sneg

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 12:57

U SRBIJI će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

СУТРА НАС ОЧЕКУЈУ СВА ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА: У једном делу Србије отопљење - у другим пљускови и снег

Foto:N. Živanović

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni. dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

POČEO SNEG U BEOGRADU: Pahulje provejavaju prestonicom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JOŠ JEDAN GIVING FRIDAY OBELEŽEN SOLIDARNOŠĆU: Dm donirao preko sedam miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije
Društvo

0 0

JOŠ JEDAN "GIVING FRIDAY" OBELEŽEN SOLIDARNOŠĆU: Dm donirao preko sedam miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije

ZAHVALjUJUĆI hiljadama kupaca koji su i ove godine učestvovali u inicijativi Giving Friday, kompanija dm donirala je rekordnih 7.405.488,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije. Donacija je obezbeđena izdvajanjem 5% od celokupnog prometa ostvarenog 28. novembra u svim dm prodavnicama i na online kanalima, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija kompanije dm posvećena pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

02. 12. 2025. u 20:37

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu