SUTRA NAS OČEKUJU SVA ČETIRI GODIŠNJA DOBA: U jednom delu Srbije otopljenje - u drugim pljuskovi i sneg
U SRBIJI će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni. dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.
U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.
