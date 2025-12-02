SUTRA NAS OČEKUJU SVA ČETIRI GODIŠNJA DOBA: U jednom delu Srbije otopljenje - u drugim pljuskovi i sneg

U SRBIJI će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto:N. Živanović

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni. dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.

(Tanjug)

