KIŠNO JUTRO U BEOGRADU: Temperatura od osam do 10 stepeni, a evo kad se očekuje prestanak padavina

VREME u Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i vetrom slabim i umerenim, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jakim istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Najniža temperatura kretaće se od tri do devet stepeni, a najviša od devet do 14, dok se uveče očekuje postepeni prestanak padavina.

Vreme u Beogradu

Oblačno, povremeno sa kišom, sa vetrom slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.

Temperatura od osam do 10 stepeni, a uveče se očekuje prestanak padavina.

Vreme narednih dana

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak se očekuje delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.

(Sputnjik)