"NOVOSTI" U PRVOM JUBILARNOM VOZU ZA SUBOTICU: Išla sam 20, sada idem 200 kilometara na čas (FOTO/VIDEO)

PUTNIČKI vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a "Novosti" su se ukrcale u "Soko" sa prvim putnicima u jubilarnoj vožnji do Subotice.

Foto: Z. Jovanović

U promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte, a velike gužve stvorile su se od ranog jutra.

Razgovarali smo sa građanima koji su oduševljeni novom brzom prugom, a interesovanje za karte je bilo veliko, te su se gužve stovrile od ranog jutra.

Ggrađani koji su strpljivo čekali u redu za kartu, rekli su nam su da su oduševljeni novootvorenom deonicom brze pruge do Subotice, a mnogi su zahvalili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na čiju inicijativu je i izgrađena brza pruga.

- Ova pruga je za svaku pohvalu, čestitamo predsedniku Vučiću što je ovo omogućio, ovo nema nijedna zemlja u regionu da se pohvali sa ovom brzom prugom - rekli su nam građani.

Ukrcali smo se u "Soko", a građani nisu krili oduševljenje i sreću.

- Ja idem do Subotice prvi put brzim vozom kažu 200 km/h, inače sam naučila kad idem u Crnu Goru 20 km/h, prvi put idem u Suboticu da nešto pogledam čula sam da je odličan grad i htela bi da vidim galerije i muzeje - rekla nam je jedna putnica.

Drugi putnik je rekao da ima porodicu u Francuskoj i da je se u vozu oseća kao na Zapadu.

- Kao ljubitelj brzih vozova i s obzirom da imam familiju u Francuskoj i išao sam tamo brzim vozom, nisam propustio priliku da iskoristim ovu prvu da kažem jubilarnu vožnju do Subotice jako sam zadovoljan s njim, počevši od ovih sedišta kvaliteta stolova i svega bukvalno je kao na zapadu. Koristiću često priliku da putujem, jedva čekam da se završi pruga direktno do Budimpešte jer će to otvoriti vrata kroz celu Evropu ćemo biti povezani, kad dođemo u Budimpeštu imaćemo vezu za sve gradove i to će napraviti jednu novu vrstu putovanja koje nama nedostaje, a to je putovanje vozom koje je po meni veoma specifično - rekao nam je putnik.

Satnica i red vožnje brzog voza do Subotice

Vozovi će saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas, dok se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija u skladu sa zahtevima i potrebama privrede.

Na navedenoj relaciji organizovan je saobraćaj "Inter City" (SOKO) i "Inter Regio" putničkih vozova.

Iz stanice Beograd Centar za Suboticu je u 12.00 časova krenuo "Inter City" voz broj 546, dok je iz stanice Subotica za Beograd krenuo "Inter City" voz broj 547 takođe u 12.00 časova.

- Pored ovih vozova imamo i Inter Regio vozove, gde je dužina putovanja 99 minuta i ti vozovi se zaustavljaju u više stanica - rekao je Pejičić u vozu koji je krenuo iz stanice Prokop.

On je kazao da će tokom promo perioda koji traje do 12. oktobra do nedelje, karte biti besplatne.

- Očekuje se da naši putnici preuzimaju karte na putničkim blagajnama ili preko mobilne aplikacije. Nakon završetka promo perioda, karta će iznositi do Subotice 1.220 dinara u jednom pravcu, dok je povratna karta 2.000 dinara. Što se tiče popusta, 10 odsto popusta imamo za sve one koji kupuju karte preko mobilne aplikacije - naveo je Pejičić.

Svoje karte putnici mogu da preuzmu na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza. Za vožnju Inter City vozovima (SOKO) i Inter Regio vozovima, neophodno je da putnici blagovremeno obezbede svoje vozne karte, jer time sebi obezbeđuju rezervaciju mesta.

Novosti `

O raspoloživim mestima u vozovima putnici se mogu informisati na blagajni i putem mobilne aplikacije i sajta. Osamnaest "Inter City" vozova (SOKO) na ovoj relaciji saobraćaće na svaka dva sata. Devet vozova iz stanice Beograd Centar ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

Devet vozova iz stanice Subotica polazi u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata. "Inter City" (SOKO) vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Petrovardin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica. Osam "Inter Regio" vozovi na ovoj relaciji imaju sledeće polaske: četiri voza iz stanice Beograd Centar u 7.00, 11.00, 15.00 i 19.00 sati i četiri voza iz stanice Subotica u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00 sati.

"Inter Regio" vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Petrovardin, Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik; Ostali Inter Regio vozovi ( broj 640, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 655, 656 i 657, odnosno vozovi 615 i 616) će saobraćati do i od stanice Petrovaradin. Stanica Novi Sad do daljnjeg nije otvorena za prijem i otpremu putika. U stanicama: Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola i Žednik neće biti organizovana prodaja karata na blagajni i putem kartomata, pa se putnicima preporučuje da svoju kartu kupe putem mobilne aplikacije.

Foto: Novosti

U stanici Subotica prodaja karata se vrši u postojećem montažnom objektu koji se nalazi na području stanice i koji je obeležen. Svi ostali vozovi za prevoz putnika na relaciji Beograd Centar-Petrovardin-Beograd Centar (deo Inter Regio vozova, svi Regio Express i Regio vozovi) će saobraćati po važećoj organizaciji bez promene i u njima važe redovne cene karata.

Brza pruga do Subotice

Brza pruga Novi Sad - Subotica svečano je otvorena 3. oktobra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Treća deonica brze pruge Beograd - Subotica, od Novog Sada do Subotice, otvorena je posle dvonedeljnog testiranja.

Izgradnja ove deonice počela je u novembru 2021. godine, a pruga duga oko 108,1 kilometar omogućiće kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na čas. Na trasi brze pruge Novi Sad - Subotica izgrađena su, između ostalog, četiri mosta i dva vijadukta (ukupne dužine 2,3 km), 27 nadvožnjaka (dužine 3,9 km) i 15 podvožnjaka (dužine 32,3 km). Prvi put u Srbiji izgrađena su i tri ekodukta, svaki dužine od po 46 metara, koji će omogućavati životinjama bezbedan prelazak preko pruge, na deonicama Lovćenac - Bačka Topola, Bačka Topola - Žednik i Subotica - državna granica.

Izgrađeno je i ukupno 33 propusta dugih ukupno oko 800 metara, kao i 14 pothodnika. Na novoj pruzi ugrađene su i 302 skretnice, dok je za izgradnju brze pruge bilo potrebno uraditi oko osam i po miliona kubika zemljanih radova i utrošiti 762 hiljade kubika tucanika. Izgradnja pruge za velike brzine do 200 km/h između Beograda i Budimpešte jedan je od najvećih i najznačajnijih investicionih i infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope.

Duž čitave brze pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, izgrađeno je ili rekonstruisano 16 stanica, tri stajališta i šest stanica u kojima postoje železnički objekti. Duž pruge za velike brzine od Beograda do Subotice izgrađeno je ukupno više od 120 novih objekata (mostovi, galerije, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici i propusti). Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta, a Interregio vozovi će putovati 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum ''China Railway International'' i ''China Communications Construction Company'', a u realizaciji projekta bilo je angažovano više od 200 podizvođača i dobavljača, najvećim delom iz Srbije, ali veliki broj njih i iz zemalja Evropske Unije.