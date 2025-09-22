JESEN STIŽE: Vreme i dalje kao da je leto, a evo kada će doći do promene
POSLE prohladnog jutra, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovaj period godine.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.
Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
Vreme u Beogradu
Sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od 14 do 20, najviša oko 32 stepena.
Prognoza vremena za narednih sedam dana
U utorak pretežno sunčano, jutro van košavskog područja prohladno, a tokom dana veoma toplo za poslednju dekadu septembra.
Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena.
Od srede do kraja sedmice temperatura će biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.
Košava, jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u periodu od četvrtka do subote, dok će u nedelju vetar biti u slabljenju.
