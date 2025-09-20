VELIKA vojna parada "Snaga jedinstva" održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvuje 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazuje se oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Foto: N.Skenderija

Egzercir Garde Vojske Srbije

Defile veterana

Vučić i bin Zajed u razgovoru tokom parade

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić i predsednik UAE šeik Muhamed bin Zajed aktivno razgovaraju tokom velike vojne parade.

Defiluje podešalon 250. raketne brigade za PVD

Ova brigada podnela je najveći teret protiv NATO agresije.

Defiluje podešalon mešovite artiljerijske brigade i rečne flotile

Mariširaju jedinice Kopnene vojske

Defile odreda Vojne policije specijalne namene Kobre

Defile 63. padobranske brigade

Počeo defile ešalona jedinica

Ešelon jedinica sastoji se od podešelona ratnih zastava, Garde, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, jedinica Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Komande za obuku, Brigade veze, 608. logističke baze, Vojne akademije i vojnih veterana.

Počela velika vojna parada

Vučić dao odobrenje da parada počne.

Intonirana himna Srbije

Vučić stigao na paradu

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić stigao je na paradu. Njemu su gardisti predali raport, a potom su se čuli plotuni počasne paljbe.

Veličanstveno: Raširena srpska trobojka

U čast predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića postavljena je zastava duga 300 metara.

Stigao Šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan

Ana Brnabić na velikoj paradi

Predsednica Narodne Skupštine stigla je na veliku vojnu paradu u Beogradu.

Šeik Naser Bin Hamad Al Kalifa došao na vojnu paradu

Šeik Naser bin Hamad Al Kalifa sa bahreinskom delagcijom stigoa je na vojnu paradu.

Premijer Đuro Macut stigao na paradu

Milorad Dodik i Željka Cvijanović na paradi

Stigao i čuveni glumac Stiven Sigal

Andrija Mnadić i Milan Knežević stigli na paradu

Ministri u Vladi Srbije stigli na paradu

Na paradu stigli Siniša Mali i Miloš Vučević

Predsednik SNS-a Miloš Vučević, kao i ministar finansija Siniša Mali stigli su na vojnu paradu.

Kineska delegacija stigla na paradu

Brigadni general kineske vojske sa svojom delagacijom stigao je na veliku vojnu paradu u Beogradu.

General Furudžić: Svečani stroj dočekuje Vučića

Brigadni general Željko Furundžić, komandant Garde, rekao je da će svečani stroj Garde na današnjoj paradi dočekati predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, a u svečanom stroju će se prvi put naći i konjička jedinica Garde.

Furundžić je za RTS naveo da će parada početi počasnom artiljerijskom paljbom koju izvodi Garda sa šest artiljerijskih oruđa iz kojih će se ispaliti po 10 plotuna.

Garda će prodefilovati u sklopu pešadijskog ešalona, kako je naveo Furundžić, dodajući da će biti i u motorizovanom delu parade. Na samom početku, Reprezentativni okrestar Garde će odsvirati himnu Srbije i u toku samog defilea izvešće niz muzičkih kompozicija.

- Za kraj parade, još jednan kurioizet - egzercir Garde - dodao je general Furundžić.

Poslednje pripreme

Vučić se oglasio pred početak parade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.

- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

Veliki broj stranih i domaćih novinarskih ekipa

Veliki broj medija prati uživo veliku vojnu paradu u Beogradu, a prisutne su i strane novinarske kuće.

Građani počeli da pristižu na veliku paradu

Sve je spremno za početak velike vojne parade, a poslednje pripreme su završene. Građani su počeli da pristižu nešto pre 9 časova na prostor ispred Palate Srbija.

Posetioci parade, na kojoj se očekuje i prisustvo najviših državnih zvaničnika, i gostiju iz inostranstva, imaće priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS, prikaz dela sposobnosti "Kobri", padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade... U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput "mig-29", "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Biće prikazani i raketni sistemi "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "miloš", "MRAP", "lazar 3", "hamer" i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi... Vojna policija će obezbeđivati čitavu trasu kretanja vojnih konvoja i ešalona.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da se vojna parada ne organizuje zbog dnevnopolitičkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

- To je ponos Srbije. Hoćemo da pokažemo šta smo radili, ali i da pružimo odgovor odvraćajući potencijalnim agresorima. Nemojte da se mi pravimo naivni. Pa nije vojna alijansa Priština - Zagreb - Tirana napravljena zbog Austrije i zbog Grčke i zbog Slovenije, zbog Rumunije. Pravljena je protiv Srbije. Nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Hoćemo mir i da sačuvamo svoj mir, a stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.

Među gostima biće i predsednik RS Milorad Dodik, koji je izjavio da je to događaj koji će, pred očima celog sveta, pokazati silu srpskog jedinstva i moć naše vojske.

Ulaz od 8.30 na dve lokacije GRAĐANI koji žele da prisustvuju paradi će moći da dođu na prostor izvođenja od 8.30, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima. Ulaz je slobodan, a maloletni mogu da uđu samo uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru. Zbog bezbednosti neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

- Ova parada nije samo vojni spektakl, ona je živa slika ekonomskog i međunarodnog jačanja Srbije. Slika koja će obići svet biće jasna opomena svima koji su ikada pomislili da srpskom narodu mogu da prirede novu "Oluju". Takva stradanja više nikada neće biti moguća. Strategija odbrane koju je donela Srbija, a koja je od izuzetnog značaja i za RS, predstavlja našu zajedničku sigurnosnu kičmu i poruku svima da srpski narod, ma gde živeo, nikada više neće biti plen za bilo čije osvajačke ili revizionističke ambicije - napisao je Dodik na platformi "Iks".

Kako je rekao predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, poruka predstojeće vojne parade je referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti.

- Posle 10 godina ulaganja u vojsku, mnogo je urađeno. Ovo je vrsta rekapitulacije, ovako nešto nikada nismo imali. Dva sata traje defile svega što imamo, a to sigurno nije sve što imamo da pokažemo - rekao je Vučević.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da smo prethodnih dana, dok se vojska pripremala za paradu, mogli da vidimo koliko građani vole vojsku.

- Sve je spremno, utrenirano i pripremljeno. Da prikažemo Srbiji ponos Srbije, a to je Vojska Srbije u punom svom sjaju - rekao je Gašić.R. D.