Društvo

Zlatni septembar – mesec podrške deci i mladima obolelim od raka

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:48

Udruženje NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka.

Златни септембар – месец подршке деци и младима оболелим од рака

Foto: Nurdor

Ovogodišnja kampanja posvećena je temi psihosocijalne podrške - jer svako dete i porodica, pored medicinskog lečenja, imaju potrebu za razgovorom, osloncem, podrškom u ostvarivanju prava i osećajem da nisu sami.

Psihosocijalna podrška podrazumeva kontinuiran rad psihologa i socijalnih radnika, savetovanja, radionice za decu i roditelje, programe za braću i sestre, ali i pomoć porodicama u tugovanju. Ona osnažuje roditelje i pomaže porodici da zajedno izdrži najtežu borbu.

Dana 27. septembra na trgovima širom Srbije građani će imati priliku ne samo da daju svoj doprinos, već i da razgovaraju sa volonterima o značaju psihosocijalne podrške i svemu što ona obuhvata. Tog dana biće promovisano i redovno donatorstvo jer jedino kontinuiranom podrškom možemo obezbediti da nijedna porodica ne ostane bez pomoći koja joj je neophodna.

Pozivamo vas da tokom septembra podržite programe psihosocijalne podrške razgovorima na ovu važnu temu i širenjem svesti o njenom značaju u toku i nakon lečenja.

Postanite redovan donator slanjem poruke 2 na 1150 (vaš račun će se mesečno zaduživati za 200 RSD. Važi za sve mreže i možete se odjaviti u bilo kom trenutku) ili direktom uplatoma na račun:

Beograd: 170-30010715000-82
Novi Sad: 170-30010715001-79
Niš: 170-30010715002-76

Za sve informacije kontaktirajte nas besplatnim pozivom na broj: 0800 332 232

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!