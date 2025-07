PRIJEMENI U ZGRADAMA 25 FAKULTETA: Na BU danas počinje provera znanja kandidata koji su konkurisali za ukupno 15.248 indeksa

DUGO očekivani prijemni ispiti za upis nove generacije brucoša na fakultetima Beogradskog univerziteta, gde ima ukupno 15.248 mesta, počinju danas, a uprkos blokadama koje i dalje traju provera znanja biće organizovana u fakultetskim zgradama. Tako će od ukupno 31 fakulteta, koliko ih ima na našem najvećem univerzitetu, njih 25 prijemni organizovati u matičnim zgradama, dok će šest visokoškolskih ustanova to učiniti na beogradskom sajmu. Razlog za "selidbu" na sajam je veliki broj prijavljenih kandidata, pa će ispit ovde organizovati ETF, FON, Medicinski, Stomatološki, Farmaceutski i Fakultet političkih nauka.

Foto M. Labudović

Prvi će danas u sajamske hale ući kandidati koji su se prijavili za polaganje na ETF, sutra su na redu oni koji žele da upišu FON i farmaciju, dan kasnije prijmeni na sajmu organizuje FPN. Medicinari polažu 28. avgusta, a budući stomatolozi 29. avgusta.

Budući brucoši, osim dobrog znanja koje treba da "ponesu" na prijemni ispit, kod sebe moraju imati identifikacioni dokument - ličnu kartu ili pasoš - jer da bi ih dežurni nastavnici pustili da polažu, moraju prvo ustanoviti njihov identitet. Takođe, moraju se poštovati i stroga pravila koja vladaju na ispitu, pa se tako ne toleriše kašnjenje, ko zakasni neće imati priliku da polaže.

Zabranjeno je korišćenje dodatnih pomagala kao što su mobilni telefoni ili slični uređaji. Na stolu može stajati samo pribor koji se dobija od dežurnog osoblja, a koji je potreban za polaganje ispita - što zavisi od fakulteta do fakulteta. Naravno, nije dozvoljeno držanje hrane na stolu, razgovaranje sa drugim kandidatima, niti odlazak u toalet, dok će u posebnim slučajevima to, ipak, biti dozvoljeno - uz pratnju nastavnika.

Prijemni ispit traje tri sata, a u prvih sat vremena nije dozvoljeno napuštanje prostorije. Takođe, nije dozvoljeno napuštanje prostorije ni pola sata pre isticanja vremena predviđenog za polaganje.

Na Pravnom ispiti od 9. avgusta ISPITNI rokovi na Pravnom fakultetu u Beogradu počeće 9. avgusta, odlučilo je Nastavno-naučno veće fakulteta. Nastava će biti završena dan ranije, 8. avgusta, nakon čega počinje ispitni rok. Na Pravnom fakultetu naglašavaju da je veoma važno što je doneta odluka da studenti i fakultet nastavljaju da funkcionišu.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na polaganju prijemnog ispita je 60, s tim što se na osnovu uspeha iz srednje škole može dobiti maksimalnih 40 bodova i to ako je đak imao zaključene sve petice na kraju sva četiri razreda.

Na fakultetima u Beogradu sve je spremno za prijemni. Tako je Mašinski fakultet saopštio da će provera znanja iz matematike za upis na studijski program Informacione tehnologije u mašinstvu biti održan 24. jula, dok će za studijski program Mašinsko inženjerstvo prijemni iz matematike biti dan kasnije.

Istovremeno, profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević izjavila je da je interesovanje za upis na ovaj fakultet i dalje veliko pa će se zbog toga prijemni organizovati na sajmu. Govoreći o tome da li postoji opasnost da studenti koji i dalje blokiraju fakultete pokušaju da sabotiraju i prijemne ispite, ova profesorka je izrazila očekivanje da se to neće desiti i navela da je tokom polaganja ispita u Novom Pazaru bila mnogo opuštenija situacija nego u prethodnom ispitnom roku kada je zgradu obezbeđivala policija.

Kada je reč o ostalim državnim univerzitetima u Srbiji, upisni proces odmakao je dalje nego na Beogradskom univerzitetu, jer su i nadoknadu nastave počeli ranije. Tako je u Nišu i Novom Pazaru već počeo upis, a u Kosovskoj Mitrovici je završen 15. jula. Na Univerzitetu u Kragujevcu privobitno je bilo planirano da upis bude završen do 31. jula, ali je prvi upisni rok produžen do 15. avgusta. Na Univerzitetu u Novom Sadu počeli su prijemni i trajaće do 1. avgusta.