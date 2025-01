VEČERAS NAOBLAČENJE SA KIŠOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovaj grad prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: P. Milošević

- Uveče i u toku prvog dela noći na zapadu i severu zemlje prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. U ostalim predelima smanjenje oblačnosti na pretežno vedro. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni, a na planinama na jugozapadu i jugu umeren do pojačan jugozapadni.

U Beogradu malo do umereno oblačno uz prolazno naoblačenje u prvom delu noći, a moguća i slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren jugoistočni.

SUTRA I U UTORAK U VEĆINI MESTA DNEVNA TEMPERATURA ZNATNO IZNAD PROSEKA

U ponedeljak ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8 °S, a najviša dnevna od 16 do 19 °S, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, oko 12 °S.

U utorak vetrovito i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 16 do 19 °S, osim u Timočkoj Krajini gde će biti hladnije - oko 10 °S. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada, koje će posle podne u severnim i zapadnim, a uveče i noću i u ostalim predelima usloviti kišu i lokalne pljuskove.

U DRUGOJ POLOVINI SEDMICE TEMPERATURA U POSTEPENOM PADU, ALI I DALjE U VEĆINI MESTA IZNAD I ZNATNO IZNAD PROSEKA

U sredu promenljivo oblačno, ujutru i pre podne sa kišom u južnim, a posle podne i u ostalim predelima Srbije.

Zatim umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u četvrtak i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. U planinskim predelima se očekuje topljenje snežnog pokrivača. - stoji na sajtu RHMZ. Foto: RHMZ printskrin