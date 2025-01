GEOPOLITIČKE okolnosti, unutrašnja previranja i posrtanje privrede ne idu naruku vladajućoj garnituri u Nemačkoj koja u susret prevremenim parlamentarnim izborima zakazanim za 23. februar pokazuje sve veću nervozu, ali i spremnost na obračun sa starim "desnim neprijateljima" iz redova - AfD, stranke, koja, na njihov užas, beleži konstantan rast popularnosti među nemačkim građanima.

Foto Privatna arhiva

Podrška Ilona Maska najjačoj opozicionoj snazi, u redovima establišmenta, dodatno je protumačena kao alarm za uzbunu koji zahteva hitnu mobilizaciju članova i osmišljavanje strategije minimiziranja značaja "protivnika".

Za jednu od mera zaslužna je federalna ministarka unutrašnjih poslova Nemačke Nensi Fezer. Prema rečima sagovornika "Novost" Markusa Buhajta, predsednika grupe u Komitetu za međunarodnu trgovinu i zamenika šefa delegacije AfD u Evropskom parlamentu, Fezerova trenutno pokušava da očisti saveznu policiju od članova AfD.

- Borba protiv nas se odvija na više nivoa. Međutim, na srednji rok, sve ove mere dezavuišu one koji ih preduzimaju - ističe Buhajt za naš list.

Da li je izjavom da bi u Nemačkoj nakon izbora mogao da se reprizira rumunski scenario, bivši francuski sekretar obelodanio planove briselske elite? Ukoliko se usude na ovakav korak, kakav bi odgovor AfD mogao da ponudi?

- Izjava bivšeg komesara EU Tjerija Bretona da bi savezni izbori u slučaju njima neprihvatljivog rezultata mogli biti poništeni baca novo svetlo na razumevanje demokratije briselske političke klike. U ovom trenutku mislim da ovakav scenario nije zamisliv, ali iskustvo poslednjih godina, nažalost, upozorava da moramo da budemo spremni na svaki vid nepravednih mera. Do sada je naš najjači odgovor na to uvek bila solidarnost građana, koji sve više podozrevaju prljavu igru političkog establišmenta. Ako bi izbori zaista bili poništeni, kao rezultat izuzetnog uspeha AfD, to bi samo kod ljudi pojačalo osećaj za pravdu i njihova podrška bila bi još veća.

Flajeri sa odštampanim avionskim kartama u jednom pravcu koje je osmislio AfD nemački zvaničnici su dočekali na nož. Šta je to sporno u letku?

- Kritika našeg letka je potpuno neosnovana i pokazatelj je da etablirane stranke i njihovi poslušnici u birokratiji ne shvataju ozbiljno našu legitimnu zabrinutost za migracije i integracije. Letak sa avionskim kartama u jednom pravcu i porukom "I kod kuće je lepo" ilustruje fundamentalni stav AfD: Mi smo za povratak migranata koji nemaju pravo na azil u njihove matične zemlje. Ovo nije pitanje rasizma, već zdravog razuma i odbrane naših nacionalnih interesa. Naš stav podržava veliki broj nemačkih građana koji vide da su naš svakodnevni život, naš društveni sistem i naš kulturni identitet ugroženi nekontrolisanim migracijama. Kritike zvaničnika samo pokazuju koliko su elite udaljene od realnosti i opravdane zabrinutosti ljudi. Umesto što nas optužuju, bilo bi preporučljivo da formulišu odgovornu migracionu politiku koja zadovoljava i potrebe lokalnog stanovništva i prava migranata. Naš letak je poziv na diskusiju, koja je odavno zakasnila, a ne izraz mržnje ili rasizma, za šta nas optužuju.

U autorskom tekstu na portalu EagleEyeExplore vlasnik uticajnog jevrejskog lista u

Nemačkoj podržao je AfD. Da li je njegova stav najveći demanti optužbe da ste antisemitska i ksenofobična stranka?

- AfD nije ksenofobična i sasvim sigurno nije antisemitska. Želimo da naše granice budu zaštićene, da se godinama nekontrolisano masovno useljavanje u naše društvene sisteme okonča, i da se kriminalci u redovima stranih državljana ili oni koji nemaju boravišnu dozvolu dosledno deportuju - i pritom, na kraju zahtevamo poštovanje postojećih zakona i propisa. Takođe je činjenica da je masovnim doseljavanjem izbeglica iz islamskih zemalja život Jevreja u Nemačkoj postao znatno manje bezbedan. Svako onaj ko želi da zaštiti Jevreje u Nemačkoj pozvan je da kritikuje masovnu imigraciju iz islamskog sveta.

Podrška Maska više je od ličnih simpatija američkog biznismena prema stranci koja baštini vrednosti slične onima za koje se zalaže. Je li to zaokret kursa Vašingtona?

- U kojoj meri je to pokazatelj promene spoljne politike SAD, ostaje da se vidi. Sa Trampom i Maskom, međutim, postaje očigledno da se raspoloženje u društvu menja.

Setimo se samo izjave Marka Zakerberga o merama cenzure tokom virusa korona, glupostima o kvotama u "Mekdonaldsu" (implementirane mere za promociju različitosti i inkluzije, uključujući moguće kvote u kriterijumima zapošljavanja) i drugim velikim kompanijama ili povlačenju Blekroka iz Net Zero Asset Manager Initiative.

Alis Vajdel je najavila sanaciju "Severnog toka". Zašto je ova izjava uznemirila nemačke lidere - zbog nikad zatvorene istrage, ili samog odnosa prema Rusiji?

- Pozadina ovakvih reakcija može biti sasvim različita. S jedne strane, to je želja za potpunim prekidom svih veza sa Rusijom. Za druge, bojim se, teško mirenje sa mogućnošću da Nemačka, kao suverena država, sama donosi odluke.

U kojoj meri nemački privredni kolaps može objasniti sve veću podršku građana AfD?

- Jedna od tragičnih konstanti za nas konzervativce jeste da se naša upozorenja obično pokažu tačnim. AfD je 2013. osnovan kao odgovor na fatalnu, navodno bezalternativnu politiku spasavanja evra. Kritikovali smo ovakvu politiku kao i ideološki vođenu i defakto potpuno apsurdnu energetsku i transportnu tranziciju, propadanje infrastrukture i mnoga druga pitanja ili neželjena dešavanja u ovim oblastima koja su od centralnog značaja za ekonomiju i prosperitet zemlje. Dovoljno je da građani zavire u svoje novčanike i da, pre ili kasnije, zaključe da aktuelna politika ide u pogrešnom pravcu. A mnogi se bez sumnje sećaju da smo na ovo upozoravalli godinama.

Na kakve sve opstrukcije vladajuće garniture računate, pre i posle izbora? Arsenal uvreda o nacistima više nema snagu da regrutuje glasače, šta bi moglo biti sledeće?

- Očekujem da će borba protiv nas biti sve teža. Kako će to izgledati, u ovom trenutku je teško prognozirati. Početkom 2023. godine, u saradnji države, medija i organizacije "Korektiv" koju u suštini finansira država, pokrenuta je kampanja klevetanja AfD zasnovana na lažima, što je dovelo do višenedeljnih protesta protiv "desničara". Ovako nešto se može reprizirati u bilo kom trenutku.

Kako ocenjujete tajnu posetu Pistorijusa Kijevu, u trenutku kada postaje upitna dalja pomoć Ukrajini od strane SAD? Da li je ovo pokušaj da se privuku neodlučni i "empatični" birači?

- Iznad svega, ova poseta je očigledna strategija koja za cilj ima slanje signala Rusiji da Nemačka ostaje dosledna u podršci Ukrajini, čak i u slučaju da SAD budu oklevale sa njom. Ali to nije sve. To je i jasan pokušaj SPD da se pozicionira kao vodeća snaga u evropskoj bezbednosnoj politici, posebno sada uoči izbora. Cilj je da se pokaže da Nemačka igra snažnu, nezavisnu ulogu u međunarodnoj politici, bez obzira na političke hirove Vašingtona. Ovo takođe vidim kao predizborni manevar da se impresioniraju neodlučni i možda "empatični" glasači koje bi takva odlučnost mogla uveriti da su na pravoj strani. Ali, ova vrsta spoljne politike, koja je u velikoj meri zasnovana na američkim odlukama, protivreči principu nacionalnog suvereniteta i nezavisnosti koji zastupamo u AfD.

Predstoji dug put

Na nivou cele Evrope dešava se ozbiljan politički zaokret udesno. Da li smo sve bliže EU kakvu zagovara AfD?

- Zalažemo se za Evropu suverenih nacija koja čuva svoj identitet, vrednosti i snage. Političke promene u nekoliko evropskih zemalja približavaju nas ovom idealu EU, ali nesumnjivo da predstoji dug put pre nego što se na evropskom planu dese suštinske promene.