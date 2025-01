DECA OD 12 I 13 GODINA SPALILA DEČJI PARK U PANČEVU: "Kad im kažeš da ne uništavaju, zaleću se da udare"

U NASELjU Kotež 2 u Pančevu, došlo je do vandalskog čina u kojem je potpuno uništeno dečje igralište. Većina sprava, na kojima su se najmlađi Pančevci do skoro igrali, izgorele su u požaru. Kako je policija potvrdila, vandali imaju 12 i 13 godina.

Foto: Instagram/Maja.vitman

Kad im kažem da ne lupaju ljuljašku i klackalicu, zalete se ka meni, u gradu je buka svako veče kao da živimo na Ibici a ne u banatskoj spavaonici

- Ni u samom centru Pančeva ne može da se živi! Tinejdžeri čim dođe lepo vreme trude se da unište parkiće, pa tako skaču po ljuljaškama, lupaju klackalice i ujutru je pola toga slomljeno i počupano. Kad sam jednom rekla da se klone da ne lupaju, da to nije park za njih, jedan se zaleteo da me udari. Ne samo da je to problem, nego kafići po centru grada su tako bučni, da je to neverovatno, a niko ne reaguje. Navikli smo da ne spavamo, ali ovo je besmisleno, anarhija - Rekla je Pančevka koja je želela da ostane anonimna, jer, kako kaže, ne bi da i sama postane žrtva razularenih tinejdžera i bahatih vlasnika kafića, čija živa muzika maltretira sve građane od četvrtka do nedelje!

Ipak, sad je tema - gradski parkić. I to na Kotežu 2.

Maja Vitman, gradska menadžerka je povodom tog incidenta uputila apel sugrađanima da ne uništavaju javnu imovinu.

- Neverovatno je da u 21. veku imamo situacije u kojima su dečja igrališta, mesta koja su namenjena bezbrižnoj igri i razvoju naših najmlađih sugrađanki i sugrađana, predmet vandalskog uništavanja. Uništavanje igrališta na Kotežu 2 ne predstavlja samo materijalnu štetu koja je lako nadoknadiva. Ovo je akt koji duboko utiče na bezbednost i blagostanje naše dece. Ta igrališta nisu samo lokacije za igru, ona su za mnoge mališane kutak gde su provodili svoje bezbrižne trenutke, stekla prijateljstva, ali i veštine - rekla je Maja Vitman.

Kako je ona još dodala , ovo je mesto gde su se osećala sigurno i srećno.

- Kada se ovakva mesta unište, ne ruši se samo infrastruktura, već se narušava i emocionalni i psihološki mir koji deca nalaze u ovim prostorima. Ovaj događaj se desio u noći između nedelje i ponedeljka, odnosno između 29. decembra i 30. decembra i to, upravo na Kotežu 2, gde smo, između ostalog, imali jedan fantastičan novogodišnji program koji je upriličen za mališane - kazala je Maja.

Kako je dodala, prema saznanjima iz Policijske uprave Pančevo, istraga je u toku, a Grad Pančevo je uputio krivičnu prijavu protiv N.N lica.

(Vojvodina uživo)

BONUS VIDEO:

Kamere snimile poslednje trenutke života krvnika sa Cetinja