DANAS SUNČANO UZ POSTEPENA NAOBLAČENJA: RHMZ najavio kakvo nas vreme očekuje i u narednih sedam dana?

U SRBIJI danas ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova očekuje se kratkotrajna magla, pre podne biće pretežno sunčano i malo toplije, posle podne, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), postepeno naoblačenje sa severozapada.

Krajem dana u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim krajevima očekuje se kiša, u brdsko planinskim predelima sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova.

Jutarnja temperatura od -7 do -1 stepen, u Negotinskoj krajini oko 2, a najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada očekuje se kratkotrajna magla. Pre podne pretežno sunčano i malo toplije.

Posle podne i uveče najavljeno je postepeno naoblačenje, a tokom noći ka ponedeljku kiša. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od -3 do -1, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak će biti oblačno, ujutru u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u celoj zemlji uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Do četvrtka će se zadržati oblačno i hladno vreme povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko planinskim predelima od 15 do 30 cm, lokalno i više. Od petka se očekuje umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno vreme.

(Tanjug)