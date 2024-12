UBILI SU MI BEBU - NIJE SE ČUO PLAČ, PA SU JE REANIMIRALI: Potresna ispovest Kristine koja je preživela golgotu prilikom porođaja (VIDEO)

KRISTINA Petrović gostovala je u podkastu Večernjih novosti "Može i lično sa Aleksom" i tom prilikom prepričala kako je preživela pakao prilikom porođaja.

Foto: Printskrin

Kristina je najpre opisala sreću koju je osetila sa celom svojom porodicom saznavši za radosne vesti, četvrtu trudnoću, a onda i pakao koji je usledio:

- Svi, cela moja porodica i ja bili smo radosni kada smo saznali za trudnoću. Smatrala sam da će proći kao svaki drugi porođaj, trajaće par sati, boleće, mislim svaki porođaj mora da boli, to je jasno, ali nisam znala da će biti ovako teško. Ja sam prešla termin, meni je termin bio petnaestog septembra, međutim pređen je termin, ja sam primljena na klinku dvadesetog septembra, čekali smo jedno sedam dana, zapravo doktori su čekali da vide da li će porođaj krenuti prirodnim putem, međutim ništa.

Kazala je da je ležala na odeljenju visokorizične trudnoće, gde je sa svojih 29. godina u tom trenutku, došla da vidi zbog čega se ništa ne dešava prirodnim putem.

- Pređen je termin ja odlazim na tu komisiju, idem na taj pregled gde oni kažu da je to užasan nalaz za kako oni kažu "četvorotku", jednostavno ništa se ne dešava, nema otvaranja, nema ničega. Ja pitam odmah da li može carski rez oni kažu, ne može, mora prvo indukovan porođaj, i dogovaramo se da sutradan u pet ujutru oni mene spuste u porodilište.

Porođaj trajao trideset i jedan sat

Rekla je i da je porođaj trajao trideset i jedan sat, te da je uz nju bio njen muž tokom čitavog porođaja.

- Tokom tridesetjednočasovnog porođaja, ja sam osećala da nešto nije kako treba. Meni je u glavi bilo samo da beba bude dobro, nije mi bio bitan moj život, jedino mi je bilo bitno da se ona spasi da bude dobro. Ja sam njima govorila da to ne ide dobro, da neće biti dobro, da radimo carski rez, ali mene niko nije slušao.

Kako naša sagovornica kaže ona je bila od pet ujutru na indukciji. Do carskog reza nikada nije došlo.

- Mene je neko mučio trideset i jedan sat, nije slušao šta govorim i molbe za carski rez.

Povodom pitanja o akušerskom nasilju, kazala je da su sestre i babice u porodilištu razumele njeno stanje i bile tu za nju ali onaj ko nije razumeo, kako navodi Kristina, bio je načelnik porodilišta.

Načelnik nije razumeo moj bol i patnju

- On je muškarac i nije razumeo kako jedna žena leži u tom boksu i muči se trideset i jedan sat. Na mom porođaju je prisustvovalo puno ljudi i moj bol, patnju i suze niko nije hteo ni da čuje. Rečeno mi je da je za carski rez mnogo težak oporavak i kako ću ja to izdržati zbog dece. Ja sam im govorila da ću ja to moći jer imam podršku svojih roditelja, svog supruga.

Ubili su mi bebu: Vapaje za carski rez niko nije čuo

Dodala je da su u porodilištu jasno insistirali na prirodnom porođaju koji Kristina očigledno nije mogla da podnese, a njene vapaje niko nije čuo.

