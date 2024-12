KAKVO NAS VREME OČEKUJE U JANUARU: Vremenska prognoza meteorologa Bijelića za početak 2025. godine

KAKVO nas vreme očekuje u prvom mesecu 2025. godine za "Novosti" otkriva meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Branko Bijelić.

Foto: Tanjug/AP

Prema rečima šefa Odseka za dugoročnu prognozu vremena, pred nama je blaži i prosečno vlažan januar. U trećoj dekadi januara mogući umereni, povremeno i jaki jutarnji mrazevi.

Temperature u januaru

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većem delu Srbije biti viša za 0,5 ºS do 1,0 ºS, a u Sremu, Timočkoj Krajini i na jugu Banata biti viša za 1,0 ºS do 2,0 ºS u odnosu na višegodišnji presek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0,9 ºS. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će vrednosti u većem delu zemlje biti viša za 0,5 ºS do 1,0 ºS, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini biti viša za 1,0 ºS do 2,0 ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6,2 ºS - navodi Bijelić.

Padavine u januaru

U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 37 mm.

