"JA NISAM MONSTRUM..." Oglasila se majka Uroša Blažića nakon sramne reakcije na presudu

NAKON skandalozne reakcije Biljane Blažić na presudu sinu i mužu Urošu i Radiši Blažiću slanjem "srca" po objavljivanju presude za masakr u Duboni i Malom Orašju, ona se sada ponovo oglasila. Majka masovnog ubice Uroša Blažića preko društvene mreže Fejsbuk uputila je javno izvinjenje zbog poteza koji je napravila.

Biljana Blažić je, podsetimo, reagovala srcima na objavu o kazni koju je dobio njen sin masovni ubica, a sada tvrdi da je u pitanju bila greška i da reakciju nije poslala ona.

Ovako glasi javno izvinjenje majke Uroša Blažića:

- Pre svega, ponovo bih da izjavim saučešće porodicama tragično ubijenih. Još uvek ne mogu da se oporavim i da verujem šta je moje dete uradilo. Pokušajte da razumete da je i meni jako teško. Moje dete je počinilo katastrofalan zločin - napisala je Biljana Blažić, a onda se takla i lične reakcije zbog koje je svega nekoliko sati ranije šokirala javnost.

- Želela bih da objasnim situaciju koja je objavljena na svim portalima gde je sa mog profila postavljeno srce na "stori" o dužini kazne moga sina. Tek sada se oglašavam po tom pitanju, jer mi zaista nije bilo dobro. Da sam ja uradila greškom i slučajno, ja bih to rekla, ali to je uradila moja prijateljica, takođe slučajno. Kako mi slabo znamo da koristimo ove mreže, nismo znali to da uklonimo. Niti ima bilo šta smešno u zločinu koji je moj sin izvršio, niti kao majka mogu da se radujem, niti da žalim zbog presude, kakva god je ta presuda. To je stvar suda i zakona i to uopšte ne komentarišem. Došlo je do greške zbog koje ispada da sam monstrum, što zaista nisam. Molim vas shvatite da je ovo "srce" samo nespretnost i slučajnost - napisala je majka Uroša Blažića.

Podsetimo, Uroš Blažić osuđen je 12. decembra na 20 godina zatvora zbog masakra koji je počinio u Duboni i Malom Orašju 4. maja 2023. godine.

Njegov otac Radiša Blažić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, odnosno zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija na 12 godina zatvora i za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti na 10 godina.

