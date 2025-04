FOKUS NA LIGU EVROPE: Junajted ne zanima duel sa "trešnjicama" koje jure istorijski plasman u Evropu

NEDELjNI program Premijer lige otvoriće Bornmut i Mančester junajted koji se sastaju na "Vitalitiju" od 15 časova.

FOTO: Profimedia

Mančester ima košmarnu sezonu u Premijer ligi, ne pamti kada je izgledao ovako loše i 34. kolo dočekuje kao četrnaestoplasirani sa 38 sakupljenih bodova. Da je prvenstva odavno odustao vidi se po formi ekipe, "crveni đavoli" su osvojili samo jedan poen na minula četiri susreta i usput postigao isto toliko golova.

Potpuni fokus ove ekipe je na Ligi Evrope, dogurali su do polufinala i prvi meč će igrati sa Bilbaom iduće nedelje, tako da očekujemo da Amorim odmara veliki broj startera i tako ih sačuva za najbitniji utakmicu sezone.

Što se tiče Bornmuta, on je doživeo veliki pad u formi u poslednjih par meseci, izgubio je korak za vodećima, ali i dalje postoji nada da se dokopa istorijskog plasmana u Evropu.

Potrebno mu je da neko od timova koji su trenutno među prvih sedam osvoji FA kup, a velike su šanse da se to desi i onda bi osma pozicija na tabeli, mesto koje "trešnjnice" trenutno zauzimaju, vodila u Premijer ligi.

Tribine "Vitalitija" će biti pune do poslednjeg mesta i navijači će dati veliku podršku Bornmutu, a veru u pobedu domaćinima daje to što su vezali tri meča bez poraza protiv Junajteda, uključujući ubedljiv trijumf iz prvog dela sezone kada je bilo 3:0 za "trešnjice" na "Old trafordu".

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,75)

