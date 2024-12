OBAVEŠTENJE GRANIČNE POLICIJE MUP SRBIJE: Od sutra teretni saobraćaj preko Drine na GP Trbušnica - Šepak

Uprava granične policije MUP SRBIJE obaveštava da će zbog završetka radova na sanaciji mosta preko reke Drine biti obustavljen teretni saobraćaj preko Graničnog prelaza Mali Zvornik Novi most - Karakaj od sutra, 10. decembra.

Foto J. J. Baljak

Od sutra će saobraćaj teretnih motornih vozila, ukupne mase veće od 5 tona biti preusmeren i na Granični prelaz Trbušnica - Šepak i odvijaće se svakog radnog dana od 9 do 13 i od 22 do 6 časova, a tokom vikenda od 22 do 6 časova.

Napominjemo da je odranije saobraćaj teretnih motornih vozila ukupne mase veće od 5 tona preusmeren na granične prelaze Ljubovija Novi most - Bratunac Novi most, Badovinci - Pavlovića most i Sremska Rača - Rača, dok je autobuski saobraćaj preusmeren na granični prelaz Trbušnica - Šepak, odnosno Ljubovija Novi most - Bratunac Novi most.