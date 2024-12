KO JE BILA MISTERIOZNA MIRJAM: Prvo svedočenje jednog načelnika GAK pred Komisijom za nestale bebe najavljeno za danas

Kako nam je rekao, njegovo ime i detalje saopštiće posle svedočenja, ispred Palate "Srbija".

- On će se izjasniti o Nemici pod pseudonimom Mirjam, koja je u vreme njegovog prethodnika imala u GAK Kruševac apartman sa posebnim ulazom i pristupom boksovima sa bebama i dečjem odeljenju - kaže Pavlović. - Ko ju je doveo, zbog čega je tu bila i šta je konkretno radila otkriće se, a informacije ćemo tražiti i od policije i od GAK. Ima indicija da je ona bila deo u lancu trgovine bebama zarad usvajanja u inostranstvu, u vreme nekadašnje SFRJ.

Penzionisani načelnik GAK prvi je načelnik jedne klinike koji će svedočiti pred državnom Komisijom.

Pavlović podseća da krivično delo trgovine ljudima, u šta spada i trgovina bebama, ne zastareva, pa poziva tužioce da ga tako i tretiraju kada ima dokaza, a ne kao delo promena porodičnog stanja.

ISTRAŽIĆE SVE SLUČAJEVE

KOMISIJA će obrađivati svaki predmet ukoliko joj se roditelji obrate, nezavisno od toga da li je on već dobio sudski epilog. Radiša Pavlović objašnjava da je razlog taj što sudije, čak i kada bi došli do odgovornih, nisu davali nalog tužilaštvu da sprovedu istrage, pa je tako istina za kojom roditelji tragaju i dalje skrivena. Kako kaže, država im je dala sve resurse za to.