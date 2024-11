U OVE KRAJEVE STIŽE SNEG, EVO KADA SLEDI PROMENA: Vremenska prognoza za sredu, 20. novembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Naoblačenje sa kišom ujutro i pre podne u Vojvodini, a tokom dana i u ostalim krajevima.

Usled naglog pada temperature posle podne i uveče kiša će preći u susnežicu i sneg i to najpre na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, južnim i istočnim krajevima.

U nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije doći će do formiranja snežnog pokrivača visine do pet centimetara, a u brdsko-planinskim predelima od 10 do 15 cm, lokalno i više.

Vetar umeren i jak, u košavskom području i na planinama južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na umeren i jak, na planinama i na severu Srbije i olujni, severozapadni.

Najniža temperatura od 1 do 10 stepeni Celzijusovih, a najviša od 8 do 18 stepeni.

Temperatura će posle podne osetno pasti za oko 7 do 10 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Ujutro umereno oblačno, od sredine dana jače naoblačenje, posle podne sa kišom, koja će uveče i tokom noći usled osetnog pada temperature za oko 10 stepeni Celzijusovih preći u susnežicu i sneg.

Vetar umeren i jak jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni.

Najniža temperatura od 7 do 10 stepeni, najviša oko 16 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U četvrtak će biti osetno hladnije, ujutru i pre podne na jugu sa susnežicom i snegom. U petak ponovo se očekuju obilnije padavine: kiša koja će uz nagli pad temperature preći u susnežicu i sneg, u nižim predelima uz formiranje, a u planinskim krajevima uz povećanje snežnog pokrivača.

Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u slabljenju.

U subotu ujutru sneg se očekuje još na krajnjem jugu.

Prema prognozi RHMZ, u nedelju i početkom naredne sedmice biće suvo vreme uz porast dnevne temperature.

(sputnikportal.rs)

