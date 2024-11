JURIĆ: Umesto ograničenja društvenih mreža, roditelji bi trebalo da budu više sa decom

OSNIVAČ Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić izjavio je danas da uvođenje zakonske odredbe za ograničenje korišćenja društvenih mreža za decu ne bi imalo efekta i da bi bilo mnogo korisnije da roditelji više vremena posvećuju svojoj deci.

On je rekao za Tanjug da je, više od društvenih mreža, problem u roditeljima koji nedovoljno rade sa decom, zbog čega oni imaju veću potrebu za društvenim mrežama.

-Svi želimo da prebacimo svoju odgovornost na decu i da kažemo da je dete krivo zato što koristi društvene mreže, a ne obaziremo se na to da dete ima četiri godine, ne može samo da dođe niti do telefona, niti do društvenih mreža, niti do nekih drugih kanala, rekao je Jurić.

Jurić dodaje da roditelji često upozoravaju decu da vode računa sa kime komuniciraju na društvenim mrežama, ali da bi, umesto upozoravanja, trebalo da ih upućuju na fizičku aktivnost.

-Mnogo je lakše reći detetu kada dođe iz škole da vodi računa koliko je na mrežama, a zapravo nismo svesni činjenice da to dete uhvatimo za ruku, porazgovaramo o problemima, podelimo neke iskustva, izađemo napolje, prošetamo, provedemo neko zajedničko vreme, tada se rizik u smanjuje, istakao je Jurić.

On dodaje da roditelji treba da postave određene granice kada je u pitanju korišćenje društvenih mreža, kao i da je potreban kontinuiran rad sa decom, kako bi dete, u slučaju da se susretne sa problemom na društvenim mrežama, moglo da se obrati za pomoć bez ikakvog ograničenja.

