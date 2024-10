PRETI LI CIKLON IZ ŠPANIJE I NAŠEM REGIONU: Meteorolog otkriva kako će se oluja koja je paralisala Pirinejsko poluostrvo dalje kretati

UŽASNE slike iz Španije obišle su danas svet. Nažalost, u razornim poplavama, olujama i bujicama, poginulo je više od 50 ljudi.

Sve oči sada su uprete ka Španiji, s obzirom na to da se nad tim delovima Evrope nalazi veoma snažan ciklon, koji je odgovran za razorni scenario.

Srećom, razloga za strah Srbija i naš region nemaju. Naše područje veći deo ovog oktobra nalazi se pod uticajem snažnog anticklona i viskog vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno, suvo i natprosečno toplo, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Srbija će i narednih dana biti pod uticajem anticklona, čiji će se centar nalaziti nad centralnom Evropom, a upravo će on sprečavati prodor oblačnih i padavinskih sitema unutar kopna i do našeg područja.

Snažan ciklon sa jugozapad Evrope, odnosno iz oblasti Španije neće moći da se kreće ka istoku i počeće da slabi, a pod njegovim dejstvom biće i dalje Pirinejsko poluostrvo i severozapad Afrike, pre svega Maroko.

Prema trenutnim prognozama, stabilno i uglavnom suvo vreme u Srbiji očekuje se i tokom prve polovine novembra. Natprosečeno toplo biće sve do vikenda, uz temperature od 16-17 do 22-23°C.

Vikend će doneti prodor hladnog fronta, ali u suvom obliku, tako da će temperatura biti u padu, uz veoma jak severozapadni vetar. U nedelju će biti hladnije i za deset stepeni, uz maksimalne temperature od 7 do 13 stepeni.

Međutim, i pored pada temperatura, one će tokom prve polovine novembra biti uglavnom u skladu sa kalendarom i kretaće se oko prosečnih vrednosti. Maksimalne temperature biće od 10 do 15 stepeni

Inače, snažan ciklon nad jugozapadom Evrope, doveo je do snažnih oblaka i vrlo obilnih padavina nad Španijom, naročito nad jugom i istokom zemlje. Lokalno je na širem području Valensije za nekoliko sati palo nešto manje od 500 litara kiše po kvadratnom metru, što je količina kiša koja u proseku padne za godinu dana.

Poplave i bujice noslile su sve pred sobom, a brojna naselja su uništena.

Položaj ciklona je takav da snažni oblačni sistemi kruže nad Španijom i da konstantno sa Sredozemnog mora prema Španiji struji vrlo vlažna i nestabilna vazdušna masa koja i stvara snažne i moćne oluje.

Ovaj scenario može i da se poveže i sa posledicama klimatskih promena, jer upravo one dovode do vrlo ekstremnih pojava. Ovi predeli Španije mesecima su imali veoma sušno vreme, a onda je serija ciklona sa Atlantika dovela do vrlo obilnih padavina.

Tokom septembra i oktobra u više navrata se i Italija našla na udaru razornih poplava i bujica, a skoro 600 litara kiše palo je pre desetak dana na jugu Francuske u samo jednom danu, pri čemu su nastale razorne poplave.

Da podsetimo, početkom septembra razorne kiše i poplave pogodile su i centralnu Evropu, pri čemu je poginulo više od 20 ljudi.

Tokom septembra nikad viđene kiše pogodile su Saharu, pri čemu se delovi pustinji ja pretvorili u jezera, a mnogi predeli Sahare su i ozelenili.

Nažalost, početkom oktobra smrtonosne bujice nisu zaobišle ni naš region, a na severu Hercgovine je tokom noći za nekoliko sati palo 300 litara kiše, pri čemu je poginulo više od 20 osoba, a delovi Jablanice su potpuno zbrisani sa lica zemlje.

Ovogodišnje leto dovelo je do nikad viših temperatura Sredozemnog mora, uz temperature i do 30 stepeni. Krajem leta i tokom jesenjih i zimskih meseci Sredozemno more je zbog toplije vode okidač za razvoj ciklona i vrlo obilnih padavina, koje u basenu Mediterana i dovode do scenarija poput Španije, Francuske i Italije, a prošlog leta ovakav scenario nije zaobišao ni Grčku.

Ono što posebno zabrinjava jeste to što i više nego česta pojava da u vrlo kratkom vremenskom intervalu padnu kiše koje u proseku padnu i za godinu dana. Sličan je problem i sa sušama, a naročito sa ekstremnim pojava da jake suše zamene razorne poplave i obrnuto.

