HITNO UPOZORENJE: Katastrofa tek dolazi! Vetar čupao drveće, stabla padala na vozila u Inđiji

USLED jakih udara vetra u Inđiji oboreno je nekoliko stabala. Opština Inđija se ovim povodom odmah oglasila na Instagramu i uputila upozorenje građanima.

Foto: Shutterstock

Naime, kako su istakli, na svu sreću nema povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Naime, kako su istakli, na svu sreću nema povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

- Usled jakih udara vetra, oboreno je nekoliko stabala u inđijskom parku “Vašarište”. Na sreću, povređenih nema, a načinjena je znatna materijalna šteta. Ekipe Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” su na terenu i rade na saniranju nastale štete - napisali su na svom Instagram profilu.

Upozoravaju se građani da preduzmu mere zaštite imovine od najavljenog nevremena.

Kako se na slici, koju je objavio 192.rs, može videti vetar je kosio stabla i u Beškoj.

DANAS POSTEPENA PROMENA VREMENA

Iznad većeg dela Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, ali uz postepenu promenu vremena u drugom delu dana, najavljuje RHMZ.

- Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje je zahvatilo Bačku, kasnije posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, uslovljavajući i lokalnu pojavu pljuskova s grmljavinom, dok se na jugu i istoku zemlje padavine očekuju tek tokom noći ka nedelji - kažu iz RHMZ-a.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, lokalno od 20 do 40 mm kiše.

Najviša temperatura u većini mesta od 27 do 32 °C, osim na severozapadu Bačke, gde će biti osetno hladnije, oko 17 °C.

SUTRA HLADNO, VETROVITO I SA KIŠOM

Sutra nas očekuje oblačno, vetrovito i hladno vreme mestimično s kišom uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije imati i olujne udare.

Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16 °C, na istoku ponegde i do 19 °C.

Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu.

(Blic.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja