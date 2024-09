STIŽE DRASTIČNO ZAHLAĐENJE, A OVAJ DEO SRBIJE PRVI NA UDARU: Temperatura pala do 15 stepeni, a evo kada hladni front dolazu u ostale krajeve

ŠIROM Srbije i danas tropski toplo, temperature dostižu 32, u Beogradu je 31°C.

Istovremeno, hladni front već je stigao do severa i zapada Bačke i doneo je jako zahlađenje sa kišom i obilnim pljuskovima.

U Subotici i u Somboru temperatura je opala na 15 stepeni.

Ciklon u svom prednjem delu uslovljava jača južna strujanja prema našem području.

Hladni front do večeriće stići i do ostalih predela zemlje, uz veoma jako zahlađenje, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz jak severni vetar.

Kako će dolazak fronta biti iznad veoma tople podloge, biće uslova da atmosfera veoma burno odreaguje i stovori i snažne grmljavinske oluje, jer će se topla vazdušna masa ispred hladnog fronta veoma naglo uzdizati, hladiti i podvlačiti u vidu klina.

U toku večeri i noći na severu i zapadu Srbije očekuju se veoma obilne padavine, a očekuje se da šadne od 20 do 50 litara kiše.

U nedelju će biti pravo jesenje vreme. Očekuje se oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali će oblačni sistem sa padavinama se brzo premeštati dalje na istok zajedno sa hladnim frontom.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, na istoku Srbije do 22°C.

Početkom sledeće sedmice biće prohladno, uz prestanak padavina.

Početak oktobra doneće stabilno vreme i hladna, ponegde i maglovita jutra, a tokom dana uslediće postepeni porast temperatura.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 20 do 25°C, one će do subote biti više i za sedam-osam stepeni više od napomenutog proseka, da bi u nedelju bile za pet do sedam stepeni ispod proseka, jer bi usledio pad temperatura i za više od 15 stepeni.

Kako nas u narednom periodu očekuju burne vremenske prilike, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa vremenom i sa njihovim preporukama.

